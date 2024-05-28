Вона знайшла б спосіб: королівський дворецький розповів, хто б міг помирити принца Гаррі з королем Чарльзом

Колишній королівський дворецький Пол Баррел, який працював у Гайгроув-гаусі – резиденції принца Уельського Чарльза в ті роки, коли він був одружений з принцесою Уельською Діаною, зробив цікаву заяву.

Він висловився про те, що принцеса Діана знайшла б спосіб змусити свого молодшого сина принца Гаррі перепросити перед батьком королем Чарльзом. Ексспівробітник, який працював на сім'ю десять років, вважає, що принцеса не була б задоволена тим, що сталося між Гаррі та його батьком та братом.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Пан Баррелл у розмові з The Sun сказав:

"Між Діаною та Чарльзом не було ніякого кохання, але для Діани було важливо, щоб обидва хлопчики перебували під впливом обох батьків. Вона б змусила Гаррі перепросити перед Чарльзом, Діана була б посередником у цьому — вона завжди була миротворцем", — каже колишній королівський дворецький.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі, нагадаємо, зіпсував стосунки зі своєю родиною після того, як випустив свої скандальні мемуари, в яких "полив брудом" не лише батька та брата, а й королеву Каміллу. Також вони із дружиною Меган Маркл дали низку інтерв'ю, в яких говорили про те, що зіткнулися з проявами расизму в королівській родині. Через це старший брат Гаррі — принц Вільям перестав спілкуватися з ним, а їхній батько Чарльз перебуває між двома вогнями і не може піти на поступки.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Нещодавно під час візиту Гаррі до Лондона король відмовився зустрітися з ним. І кажуть, причиною став зовсім не щільний робочий графік монарха.

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