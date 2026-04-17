ТСН у соціальних мережах

Вона знайшлася: папараці з'ясували місцеперебування Сари Фергюсон - колишньої дружини експринца Ендрю

Сара Фергюсон – мати принцес Беатріс та Євгенії – знайшлася через кілька місяців після того, як зникла з радарів преси.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

213 дні Сара не з'являлася на публіці та не потрапляла під приціл папараці. Востаннє вона була заскочена на фото, коли покидала свій тодішній будинок, Роял Лодж, у Віндзорі, через тиждень після того, як 16 вересня була присутня на похороні герцогині Кентської у Вестмінстерському абатстві разом з колишнім принцом Ендрю.

І ось, після кількох місяців припущень про її місцезнаходження, колишню герцогиню Йоркську виявили на гірськолижному курорті в Австрії. На фотографіях, опублікованих виданням The Sun, мати принцес Євгенії та Беатріс Йоркських зафіксована у темному одязі та кепці, виходить із фургона з тонованими вікнами та заходить до шале у невідомому місці.

"Фергі вела неймовірно замкнутий спосіб життя в Альпах", - повідомило джерело виданню. «Цей район неймовірно красивий і зазвичай дуже тихий, тому це ідеальне місце для публічної фігури, такої, як вона, щоб залишатися в тіні, коли справи йдуть погано». Незважаючи на падіння її популярності та закриття кількох її проєктів в останні місяці, Сара Фергюсон зупинилася у шале на гірськолижному курорті, вартість проживання в якому становить майже 2300 євро на добу, пише vanitatis.

Нагадаємо, її ексчоловік Ендрю нещодавно переїхав до свого нового будинку у Сандрінгемі – маєток Марш-фарм, це сталося після візиту його молодшого брата до нього – принца Едварда.

Маєток Марш-фарм / © Getty Images

Маєток Марш-фарм / © Getty Images

203
Наступна публікація

