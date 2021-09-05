Вона знепритомніла: княжий палац Монако прокоментував стан здоров'я княгині Шарлін

Стан здоров'я дружини князя Альбера II викликає стурбованість.

У середу, 1 вересня, Шарлін втратила свідомість після чого була доставлена до лікарні Netcare Alberlito в Південній Африці, де перебуває з кінця травня 2021 року.

Декількома днями раніше її чоловік князь Альбер II, який відвідував Шарлін разом з дітьми в Африці, розповів виданню People про те, що стан здоров'я його дружини стабільний і вона одужує і, можливо, зможе повернутися додому до Монако вже цього місяця. Але це було до інциденту.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

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Княжий палац прокоментував стан здоров'я княгині. У заяві йдеться: "Увечері, 1 вересня, Її Світлість принцеса Монако Шарлін була доставлена ​​до лікарні після непритомності через ускладнення, викликані серйозною ЛОР-інфекцією. Її Високість перебуває під пильним наглядом Її медичної бригади, яка сказала, що Її стан не викликає занепокоєння. Шарлін була виписана в четвер і повернулася до будинку, де вона проживає в ПАР весь цей час".

Більш жодних подробиць ні палац, ні князь Альбер II не говорять. Але, шанувальники княгині переконані, що в цій історії все якось дуже заплутано і не прозоро.

княгиня Шарлін / Associated Press

Раніше, 13 серпня, повідомлялося, що Шарлін перенесла дві операції під загальним наркозом, які тривали чотири години і вони минули успішно. Сама Шарлін на зв'язок з підписниками не виходила.

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