Вона знову блондинка: княгиня Шарлін у вечірній сукні прийшла з чоловіком на прийом

Княгиня Шарлін усупереч чуткам про розлад у її шлюбі продовжує підтримувати чоловіка на публічних заходах та демонструвати роль турботливої дружини.

Днями князь Альбер II та княгиня Шарлін були присутні на заключному галаконцерті Фестивалю зірок у залі "Імперія" готелю de Paris.

Ця виняткова вечеря була організована чотирма шефкухарями, володарями зірок Мішлен, Аленом Дюкассом, Янником Алленом, Марселем Равеном, Домініком Лорі та їхніми командами. Знімки опублікували на офіційній сторінці княжої родини у Facebook.

На княгині цього вечора була чорна сукня від Max Mara з золотим поясом на талії, в руках шкіряний клатч від Jimmy Choo, Шарлін зробила лаконічний макіяж і знову пофарбувала волосся у світлий відтінок, акуратно його уклавши.

А нещодавно княжа пара відвідувала фінал чемпіонату світу з регбі у Франції. Вони мило обіймалися на публіці, але експерти кажуть, що у стосунках цієї пари все не так гладко, як намагаються показати публіці.

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