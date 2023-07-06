Вона знову зробила це: принцеса Уельська показала своє ставлення до чоловіка на публіці

Всередині собору Святого Джайлса в Единбурзі, де вчора відбулася коронація короля Чарльза та королеви Камілли, фотографи зняли пікантний момент із Кейт та Вільямом.
Пара відвідала Національну службу подяки та посвячення у соборі Святого Джайлса на честь коронації короля Чарльза та королеви Камілли.
Кейт сиділа поряд із чоловіком під час церковної служби, усміхалася, говорила йому щось на вухо і навіть ніжно погладила його по спині. Цей жест принцеса часто демонструє на різних публічних заходах щодо Вільяма.
А одного разу під час церемонії BAFTA Кейт шльопнула принца Вільяма по сідницях прямо на червоній доріжці. Таким чином принцеса демонструє, що в їхніх стосунках ще не згас вогонь.
Раніше ми показували, як подружжя ніжно кладе руки на спину одне одному, що неодноразово фіксували фотографи.
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