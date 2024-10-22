Вона знову зробила це: що означає улюблений жест королеви Камілли

Дружина короля Чарльза дуже часто використовує саме цей жест на публічних заходах.

Під час візиту до Будинку уряду в Ярралумлі, в Австралії, де Камілла взяла участь у дискусії про домашнє насильство та насильство в сім'ї, королева знову була зазнімкована за улюбленим жестом. Вона склала трикутник пальцями рук.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Експерти кажуть, що люди, які звикли складати пальці у трикутник, заявляють про впевненість у собі. І королева Камілла справді зараз має дуже впевнений вигляд. Вона також є опорою та підтримкою для свого чоловіка короля Чарльза у цей непростий період його життя, коли монарх бореться з раком.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, зараз король та королева Камілла перебувають з візитом в Австралії. Вчора королівське подружжя побувало в Австралійському національному ботанічному саду в Канберрі, де монарх посадив дерево.

Королева Камілла та король Чарльз III в Австралії / Фото: Associated Press

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