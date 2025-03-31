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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1232
Час на прочитання
2 хв

Вона зовсім крихітка: опубліковано нове фото дочки принцеси Беатріс — Афіни

Королівські шанувальники звернули увагу на нове фото новонародженої доньки принцеси Беатріс — Афіни.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Подруга Беатріс — Еліс Нейлор-Лейланд, у співпраці з якою принцеса Йоркська розробляє нову колекцію Baby Shower для благодійної організації Borne Charity, що має на меті підвищити поінформованість про передчасні пологи, поділилася фото на своїй сторінці в Instagram.

Знімки, розміщені в Instagram, демонструють милі плетені фоторамки в ніжно-рожевих і блакитних тонах, а також тематичні склянки й тарілки. В одній із цих фоторамок шанувальники роздивилися нове фото маленької Афіни, другої доньки принцеси Беатріс. Дівчинка, яка з’явилася на світ передчасно, закутана в рожеву дитячу ковдру і притискає до себе м’яку іграшку-кролика.

Зважаючи на все, фотографія була зроблена в той самий час, що і фотографія, використана в офіційному оголошенні про народження дитини в Букінгемському палаці. І зробив її чоловік Беатріс — Едоардо Мапеллі-Моцці.

«Для мене було одночасно задоволенням і великою честю працювати з моєю дорогою подругою принцесою Беатріс над нашою новою колекцією подарунків для майбутньої мами на підтримку @bornecharity. Я так пишаюся тим, наскільки обізнаною @beayork щодо проблеми передчасних пологів, і я рада, що ми змогли створити цей проєкт разом, який оспівує як материнство, так і дружбу», — написала Еліс під знімками.

Нагадаємо, у своєму нещодавньому есе британському журналу Vogue принцеса Йоркська розповіла, що тижні перед народженням її другої доньки були сповнені занепокоєння і тривоги. На щастя, дівчинка народилася здоровою, а команда лікарів допомогла їй у перший місяць життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
1232
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