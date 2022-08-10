Вона зовсім не дружина: спливли нові подробиці стосунків Путіна та Кабаєвої

Президенту РФ Путіну та ексгімнастці Аліні Кабаєвій давно приписують роман. Кажуть, навіть спільні діти є у пари. Проте, згідно з новою інформацією, що спливла, діти спортсменки зовсім не від Путіна, а вона зовсім не "дружина", а просто прикриття.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів колишній депутат Держдуми РФ бізнесмен Ілля Пономарьов. Він стверджує, що Кабаєва для "фюрера" - це операція з прикриття та додає, що має цьому деякі свідчення, які, втім, не озвучив публічно.

Аліна Кабаєва / Фото: Getty Images

"Зовсім вона не дружина. І, думаю, що ці діти, це не путінські діти. Є там один хлопець, але... оскільки це приватна інформація я не називатиму його ім'я, хто є справжнім батьком її дітей. Але вона виконує певне важливе завдання. Вони, звичайно, з Путіним, що називається хороші друзі, тому що вона відіграє роль тієї самої ширми і прикриття. Але спочатку інформацію про те, що вона його дружина розганяв Кремль, це я знаю абсолютно точно, тому що я знаю людей, які це робили", - заявив Пономарьов.

2008 року ці чутки поширив видавець газети "Московський кореспондент" Олександр Лебедєв. Це був неуспішний медійний проєкт і, за словами Пономарьова, Лебедєву треба було списати інвестиції, які були спрямовані на газету. У газеті тоді опублікували скандальну замітку про нібито майбутнє весілля президента РФ Володимира Путіна з ексгімнасткою Аліною Кабаєвою. На це вкрай негативно відреагував Путін, і Лебедєв невдовзі повідомив про закриття газети.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва

А керував розгоном цієї інформації про Путіна та Кабаєву був колишній прессекретар Єльцина Сергій Ястржембський.

Що ще відомо про таємний роман "фюрера" Путіна та олімпійську чемпіонку Кабаєву ми розповідали раніше. Ходили навіть чутки, що нині пані Кабаєва вагітна, але, як тепер виявилося, може зовсім не від президента.

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