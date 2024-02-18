"Вони були дуже милими": шефкухар канадського ресторану показав фото з візиту Меган та Гаррі

Меган і Гаррі під час свого короткого перебування в Канаді ще раз відвідали ресторан, а його шефкухар Вікрам Відж поділився враженнями від зустрічі з парою.

Меган і Гаррі були "надзвичайно доброзичливі" під час "веселого" подвійного побачення з Майклом Бубле та його дружиною Луїсаною Лопілато, за словами шефкухаря Вікрама Віджа з Vij's у Ванкувері, пише People.

В інтерв'ю журналу ресторатор розповів, що провів із герцогом та герцогинею деякий час у його ресторані.

"Вони були дуже доброзичливі і милі. Вони прийшли і поговорили з кухонним персоналом, дуже поважно дозволили мені обирати їжу як шефкухарю. Я сказав, що збираюся щось приготувати для них. І запитав чи немає у них алергій чи чогось, чого б їм не хотілося… І Меган відповіла: "Я люблю гостру їжу", — розповідає шеф.

Меган приїхала на вечерю у тренчі кольору слонової кістки від Sentaler, вона була у чорному светрі з високою горловиною і в руках тримала шкіряний клатч Givenchy.

Він також детально розповів, що гості насолоджувався "трьома чи чотирма закусками", які він приготував "з місцевих продуктів очевидно, з деякими індійськими спеціями".

У своєму Instagram шеф опублікував фото із Сассекськими, написавши:

"Який чарівний вечір! Учора ввечері отримали неймовірне задоволення від зустрічі з принцом Гаррі та Меган Маркл! Такі щирі та прості люди. Відчуваю подяку за такі незабутні моменти!".

Меган Маркл та Луїсана Лопілато / Фото: Getty Images

Він також поділився знімком і з іншими своїми гостями Майклом Бубле та його дружиною Луїсаною Лопілато (відомою завдяки серіалу "Буремний шлях"). Водночас четвірка відвідала і тренувальний табір "Ігор нескорених".

Під час вечері шефкухар зазначає, що герцог та герцогиня поділяють велику прихильність. "Вони були надзвичайно ніжні одне до одного. Меган завжди тримала ліву руку на спині чоловіка... і завжди дуже чемно говорила: "Мій чоловік", або "О, він любить цю страву", або "Він любить це карі чи цей стиль".

А наприкінці вечора, коли, коли гості вже йшли, Меган помітила, що кухонний персонал спостерігає за нею, і запитала, чи може вона піти та подякувати їм.

"Моя кухня складається виключно з жінок. Це все мої тітоньки, мої сестри та люди, які працювали зі мною понад 30 років, тому вони були схвильовані", — каже шеф. Пара зайшла на кухню та подякувала персоналу. "Вечеря була чудовою та дуже скромним заходом", — додає кухар.

Читайте також: