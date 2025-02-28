Вони були подругами: принцеса Євгенія опублікувала зворушливий пост на згадку про Мішель Трахтенберг

Принцеса Євгенія поділилася шану акторці на своїй особистій сторінці в Instagram 27 лютого, опублікувавши спільне фото та написавши:

"Прощавай, особлива подруго. Тебе так люблять і за тобою сумують. Дякую за стільки спогадів про сміх і веселощі. Ти була такою уважною, щедрою і такою кумедною. Найбільше мені подобалося слухати, як ти замовляла їжу, завжди з точністю, так що ти отримувала саме те, що ми всі хотіли. Я думаю про тебе там, нагорі, про твій дух, який був таким світлим, і про твою радість, яку ти приносила багатьом”.

Принцеса Євгенія та Мішель Трахтенберг / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Мішель Трахтенберг померла 26 лютого у віці 39 років, вона була знайдена мертвою у своїй квартирі в Мідтауні рано-вранці. Незадовго до смерті Мішель Трахтенберг перенесла операцію з трансплантації печінки, через яку, ймовірно, виникли ускладнення. Передбачається, що це і спричинило смерть.

У своєму Instagram Трахтенберг опублікувала кілька фотографій з принцесою Євгенією і назвала королівську особу "однією з найдорожчих, добрих і справжніх подруг, які в неї коли-небудь були в житті". Вони потоваришували, коли принцеса Євгенія жила в Нью-Йорку від 2013 до 2015 року.

Принцеса Євгенія та Мішель Трахтенберг / Фото: Getty Images

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