Вони були синіми: що відомо про незвичайні весільні туфлі нової герцогині Вестмінстерської

7 червня у Честерському соборі відбулося весілля 33-річного Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського, та 31-річної Олівії Генсон. Вони зустрічалися два роки до весілля, а познайомилися через спільних друзів.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Сукня нареченої для вінчання була лаконічною і чарівною. Створив її для неї весільний бренд Emma Victoria Payne. Сукня виготовлена з шовкового креп-сатину кольору слонової кістки та шовкової органзи з вишивкою на замовлення. Образ вона доповнила фамільною тіарою, фатою та незвичайними туфлями, адже вони були синіми.

Ймовірно, Олівія вирішила дотриматися давньої традиції, яка дуже популярна в англомовних країнах — одягати на весілля щось старе, щось синє, в'язане та позичене. Звучить вона в оригіналі як вірш: Something old and something new, something borrowed and something blue. Вважається, що якщо наречена одягне це все на своє весілля, то їй обов'язково поталанить (дотримувалася цієї традиції на своєму весіллі навіть принцеса Кейт).

Весілля Г'ю Гросвенора та Олівії Генсон / Фото: Getty Images

Чимось старим і позиченим у її образі точно була старовинна тіара, а ось синім стали туфлі. Вони були від іспанського бренду SILVIA LAGO та зроблені повністю вручну.

Туфлі Олівії Генсон / Фото: Getty Images

Вартість такої пари – 17 513 гривень.

Туфлі Олівії Г енсон / фото: SILVIA LAGO

Туфлі мали широкі стійкі підбори, гострий мис і великі банти. Виготовлені вони з ніжного оксамиту.

