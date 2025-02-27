Вони були зворушені: королева Летиція та король Філіп VI оцінили портрети, зроблені для них Енні Лейбовіц

Королева Летиція та король Філіп VI вчора вперше побачили портрети, створені для них фотографкою Енні Лейбовіц.

Портрети, присвячені першим десяти рокам правління короля та двом десятиліттям шлюбу пари, були створені за спеціальним замовленням, метою якого було відобразити суть цієї королівської пари.

Летиція та Філіп вітали фотографку на виставці, а після цього, явно зворушені, поринули у розглядання створених портретів.

Королева Летиція та король Філіп VI на виставці, де були представлені їхні портрети

Повідомляється, що їхнє виготовлення обійшлося Банку Іспанії у понад 150 000 доларів. Крім того, права на використання цих знімків розділені між установою та авторкою – Енні Лейбовіц.

На запитання королівської пари, чи подобаються їм портрети, король Філіп відповів: "Не нам це оцінювати", — після чого Летиція повернулася до журналістів із широкою усмішкою і запитала: "А що ви думаєте?", — пише royalfamily.news.

Король Філіп VI, королева Летиція та фотографка Енні Лейбовіц — авторка їхніх портретів / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що для появи на публіці королева Летиція цього разу обрала червоний штанний костюм Carolina Herrera, який носила багато разів і нюдові туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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