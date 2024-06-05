Вони чарівні: онук Грейс Келлі прийшов на фешншоу Dior із дружиною

Креативна директорка бренду Марія-Грація К'юрі вирішила цього разу провести шоу в замку Драммонд, побудованому в Единбурзі 1490 року — це в Шотландії.

Колекція дизайнерки була пронизана естетикою шотландського кілта та панком. Серед гостей заходу, окрім зірок, з'явилися також представники княжої родини Монако – 36-річний П'єр Казірагі та його дружина – 38-річна Беатріче Борромео. Вони є шанувальниками бренду і багато років співпрацюють з ним. П'єра та Беатріче часто можна помітити на показах Dior.

Цього разу онук княгині одягнув сірий стильний костюм із двобортним піджаком, білу сорочку та чорні лофери. А Беатріче була в картатому чорному костюмі зі спідницею та жакетом, а також у вже культових слінгбеках J'Adior зі штрипкою. У руці жінка тримала чорну сумку ретродизайну, а у вухах в неъ були золоті сережки. Волосся вона зібрала у високий хвіст.

П'єр Казірагі і Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

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