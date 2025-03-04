Вони чарівні: який вигляд має порода собак, яку завів нещодавно король Чарльз

Нещодавно стало відомо, що у родині короля Чарльза трапилося аж два поповнення.

Королева Камілла під час нещодавнього публічного виходу розповіла, що взяла восьмитижневе цуценя з притулку.

Також стало відомо, що собаку завів і король. Журнал Hello! з посиланням на The Sun написав, що у Чарльза з'явився спанієль-мисливець за трюфелями на прізвисько Снафф, відноситься до породи лаготто-романьоло, історично поширеної в районі Равенни на півночі Італії.

Собака породи лаготто-романьйоло, як у короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Ми знайшли кілька фотографій цієї породи. Відомо, що ця давня порода собак виведена на півночі Італії у XVI столітті. Завдяки видатному чуттю використовується для пошуку трюфелів. Поширені в Італії, Швеції, Великій Британії, Франції, США, Австралії. Вважається, що від неї походять такі поширені породи собак, як шпіци, тер'єри, пінчери.

Нам не терпиться побачити короля Чарльза на прогулянці з його новим вихованцем.

Собака породи лаготто-романьйоло, як у короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що його мати королева Єлизавета II все життя розводила коргі. Перший собака цієї породи у Лілібету з'явився ще в дитинстві.

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