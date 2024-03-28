Вони дуже близькі: чому Чарльз ставиться до принцеси Кетрін, як до дочки

Вперше в історії монархії два високопоставлені члени королівської родини зіткнулися з діагнозом одночасно. Йдеться про короля Чарльза III і принцесу Уельську Кетрін, вони обидвоє проходять терапію від раку.

Після того, як принцеса Уельська розповіла про свій діагноз усьому світу, її тесть король Чарльз, який також бореться з раком, заявив, що пишається Кетрін та її сміливістю.

Королівський біограф Саллі Беделл розповів у коментарі виданню People про те, які у короля та його невістки стосунки насправді.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

"У нього завжди були з нею дуже добрі стосунки. Я не думаю, що було б самовпевнено сказати, що вона схожа на дочку, якої у нього ніколи не було. Він поділяє з Вільямом прагнення захистити її. Вони в цьому разом, Кейт і король", – заявляє експерт.

Раніше ми вже розповідали, що за день до того, як було оприлюднено відео принцеси, Кейт та Чарльз пообідали у Віндзорському замку.

"Крім того, що вони є королем і майбутньою королевою, вони також "два пацієнти, які переживають спільний досвід"", — каже джерело в королівській родині, зазначаючи, що у них неминуче буде тісний зв'язок. Я думаю, що для Кейт було втіхою те, що вони змогли збалансувати деяку особисту інформацію без необхідності ділитися всією", — додає експерт.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, короля Чарльза ІІІ публіка побачить під час недільної служби на Великдень. Уельські вперше за багато років пропустять захід, вони зараз перебувають на канікулах у своєму маєтку Анмер-гол у Норфолку.

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