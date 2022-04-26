Вони фотографували Чорнобильську катастрофу: знімки та долі

На ЧАЕС одразу після катастрофи було зроблено фотографії зруйнованого реактора. До місця аварії було допущено всього чотири фотографи: Ігор Костін, Анатолій Расказов, Валерій Зуфаров та Володимир Репік.

Усі фото Чорнобиля, зроблені одразу після катастрофи, було зроблено цими чотирма фотографами. Усі зняті матеріали пройшли через цензуру КДБ. Велика кількість відзнятої плівки була засвічена через сильну радіацію, більшість фотографій КДБ засекретила, і вони так і не були опубліковані. Ті фото, які надали для друку, ретельно відібрано та відредаговано.

Фотокореспонденти ТАРС Валерій Зуфаров (ліворуч) та ТАСС-РАТАУ Володимир Репік (праворуч) вимірюють радіаційне тло зібраних грибів у Чорнобилі біля Будинку Культури. / УНІАН

Чорнобильська катастрофа вивергла радіацію на більшу частину північної Європи та забрала тисячі життів. Усі фотографи також постраждали від радіоактивного випромінювання.

Анатолій Іванович Расказов був штатним фотографом, ілюстратором, декоратором та оформителем ландшафту на ЧАЕС. Він знімав масштаби руйнування 4-го енергоблоку із землі та вертольота з метою визначення масштабів руйнування та вироблення плану ліквідації аварії. За припущеннями керівництва станції після розтравлення залишків палива від ізотопів йоду і ксенону, що уповільнюють, міг статися повторний вибух. Для розуміння ситуації необхідно було провести зйомку залишків реактора зверху. Анатолій Рассказов у супроводі військових та співробітників станції зафільмував запалений зсередини реактор.

На цьому фото 1982 року робітники у реакторному залі Чорнобильської АЕС виконують свої обов'язки. / Associated Press

Перший рулон плівки вигорів від випромінювання. Другий був лише трохи пошкоджений радіацією. Додому фотограф повернувся з «ядерною засмагою» — коричнево-червоним кольором шкіри і одразу знепритомнів. Анатолій помер у 2010 році, у віці 66 років через отримане опромінення у нього розвинувся рак крові.

Валерій Зуфаров помер у 1993 році, у віці 52 років від раку крові.

Радянське телебачення показало пошкодження Чорнобильської АЕС після аварії 30 квітня 1986 року. Зображення транслювало канал CNN у Нью-Йорку, частина фотографії справа збільшена, щоб прояснити збитки. / Associated Press

Володимир Адамович Репік український фотожурналіст. Знімки Володимира Рєпіка із зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС першими з'явилися на сторінках центральних видань Радянського Союзу та багатьох видань світу. Вів зйомку реактора з вертольота разом із Валерієм Зуфаровим. Обидва після зйомки лікувалися у військовому шпиталі. Помер від наслідків променевої хвороби у 68 років.

Зруйнований реактор Чорнобильської АЕС Фото: Володимир Репік / Associated Press

Ігор Костін – український фотожурналіст, кінооператор, член Національного журналу кінематографістів. З квітня по грудень 1986 він знімав роботи з ліквідації наслідків аварії. Його фото увійшли до офіційного звіту урядової комісії СРСР. Його серія "Трагедія Чорнобиля" удостоєна на "Уорлд-прес-фото" в Амстердамі найвищої міжнародної нагороди "Золоте око" на "Інтерпресфото" у Багдаді-золотої медалі, отримала Гран-прі на конкурсі у НДР та Головний приз Союзу. Костін теж страждав на променеву хворобу. Загинув у дорожньо-транспортній пригоді біля села Хлепча у 2015 році.

Повністю пошкоджений другий реактор Чорнобильської атомної електростанції, Росія, після вибуху та пожежі 26 квітня 1986 року видно з відкритих дверей вертольота. Ця фотографія виборола золоту медаль на 13-й фотовиставці «Інтерпрес» у Багдаді, Ірак, 23 жовтня 1987 року. Фото: Ігор Костін / Associated Press

Нині в Україні та у світі, яка бореться із широкомасштабним вторгненням Російських військ тема Чорнобильської трагедії знову актуальна. Російські окупанти займаються ядерним тероризмом: їхні ракети літають у безпосередній близькості від атомних електростанцій України, російські військові окопаються в найнебезпечнішому місці Чорнобильської зони — в "Рудому лісі", російські мародери крадуть заражені радіацією речі і знищують.

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