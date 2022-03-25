Вони – герої: як бійці ДСНС рятують тварин під час війни

Вони – герої: як бійці ДСНС рятують тварин під час війни

Росія вторглася в Україну і веде жорстоку війну проти українського народу: гине мирне населення, зокрема діти.

Війна торкнулася як людей, так і тварин. Бійці ДСНС не залишають поза увагою чотирилапих мешканців усіх областей України, рятуючи їх із найнебезпечніших місць. Як пишуть на офіційній сторінці ДСНС України у Facebook : "Власне, це і відрізняє справжню Людину від орка". І ми не можемо не погодитись.

У центрі Харкові врятували кролика Лакі під час пожежі, яка сталася через попадання у будівлі ворожого снаряда. Тепер врятована тварина житиме в одній із пожежних частин.

Двох котів та маленького гризуна врятували під час пожежі в Одесі.

А цей кіт втратив своїх господарів під час атаки на Харків. Його врятували і передали жінці, яка тепер дбатиме про нього.

Проте зараз рятувальники змушені виїжджати на виклики, пов'язані із поджогом сухої трави. У таких пожежах також гинуть тварини.

А цей пес сам прийшов до частини рятувальників, де його обігріли та нагодували.

Дякуємо бійцям ДСНС за врятовані життя! Ви – наші герої!

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