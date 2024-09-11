Вони красуні: сестри Беатріс та Євгенія у стильних сукнях посадили дерево на заході у Лондоні

Організація займається фінансуванням спеціалізованої допомоги дітям з обмежуючими тривалість життя або небезпечними для життя захворюваннями. Під час зустрічі принцеси Йоркські відвідали садову вечірку та посадили пам'ятне дерево.

Відео із заходу у своєму Instagram опублікувала молодша із сестер принцеса Євгенія, написавши:

"Було неймовірно бачити, яку турботливу роботу вони виконують, і зустрічатися з деякими дітьми та сім'ями, чиї життя змінилися завдяки турботі та підтримці, які вони тут отримують".

Учасники Garden Party відзначили 20-річчя роботи госпісу. Організація також опублікувала у соціальних мережах фотографії з зворушливого візиту членів королівської родини.

"Ми вітали принцес Беатріс та Євгенію, і було приємно бачити, як вони провели весь день, спілкуючись з дітьми та їхніми сім'ями, даруючи радість та усмішки всім присутнім".

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Принцеса Євгенія приїхала на зустріч у сукні в гороховий принт від Zimmermann бордового відтінку та взута у чорні слінгбеки без підборів Hopeful. Волосся вона зібрала в хвіст, зробила легкий макіяж і одягла тонкий золотий ланцюжок на шию та лаконічні золоті сережки.

Принцеса Беатріс була у синій сукні з принтом від Erdem та у балетках Сhanel із чорної телячої шкіри. Беа розпустила і уклала кучерями волосся і також зробила легкий макіяж.

Принцеси посадили в саду дерево, що символізує надію, силу та відданість справі підтримки сімей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, ким із членів королівської родини у виборі образів надихається принцеса Беатріс.

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