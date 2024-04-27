Вони красуні: три дочки королеви Максими та короля Віллема-Олександра вийшли у світ

27 квітня у Нідерландах особливе свято – день народження короля Віллема-Олександра – сьогодні йому виповнилося 57 років, але також у країні цього дня святкують ще й державне свято – Дня Короля, яке супроводжується народними гуляннями.

Фото: Getty Images

Веселе вуличне святкування цього року відбувалося у місті Еммен, куди прибула і королівська родина — Його Величність Віллема-Олександр, королева Максима та три їхні доньки-красуні — 20-річна Катаріна-Амалія, 18-річна Алексія та 17-річна Аріана.

Дівчата мали чарівний вигляд і, як і їхня мама, одяглися стильно та яскраво. Але якщо Максима обрала ефектний обідок з метеликами та сукню з перфорацією, то принцеси одягнулися стриманіше. Катаріна-Амалія віддала перевагу сукні в принт та зеленому пальту, які доповнила клатчем та світлими туфлями. Волосся принцеси-спадкоємиці прикрашала шпилька

Алексія одягла молочну трикотажну сукню з ґудзиками та чоботи трендового відтінку марсала. На деяких фото вона також позувала у пальті теж відтінку марсала.

А ось наймолодша принцеса Аріана одягла костюм-трійку ніжного пастельного відтінку, який доповнила сумкою-хобо та золотими прикрасами.

Катаріна-Амалія, Алексія та Аріана / Фото: Getty Images

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