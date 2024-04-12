Вони мали коротку інтрижку: з ким зустрічався принц Чарльз до роману з Діаною

Принц Уельський Чарльз, як відомо, все життя любив лише одну жінку – Каміллу Паркер-Боулз, але зустрічався і з іншими дівчатами.

До того, як одружитися вперше з леді Діаною Спенсер, принц Чарльз був у нетривалих стосунках з її старшою сестрою леді Сарою Спенсер, на шість років старшою за Діану.

Наприкінці 1970-х років у Сари був роман із принцом Уельським. 1977 року Сара приїжджала з принцом на полювання до родового маєтку Елторп, де Чарльз і Діана вперше побачили одне одного. Незабаром після цієї поїздки стосунки між Сарою та Чарльзом припинилися. Хтось каже, що це сталося через напористу Сару, яка дуже хотіла заміж, а хтось, що Чарльзу сподобалася її сестра Діана.

Ходили навіть чутки, що стосунки між Сарою та Діаною були напруженими, бо старша сестра була незадоволена, що Чарльз одружився з Діаною, а не з нею. Проте за словами офіційного біографа Діани – Ендрю Мортона – саме Сарі принцеса Уельська завжди беззастережно довіряла.

Ми вирішили пригадати деякі фотографії молодого принца та Сари Спенсер.

Принц Чарльз і леді Сара у гвардійському поло-клубі у Віндзорі.

Принц Чарльз та леді Сара Спенсер / Фото: Getty Images

Сара Спенсер із принцом Чарльзом на матчі по поло у липні 1977 року.

Принц Чарльз та леді Сара Спенсер / Фото: Getty Images

Принц Чарльз та леді Сара Спенсер / Фото: Getty Images

Принц Чарльз насолоджується лижним відпочинком зі своєю подругою леді Сарою Спенсер у лютому 1978 року у Клостерсі, Швейцарія.

Принц Чарльз та леді Сара Спенсер / Фото: Getty Images

Зазначимо, що після смерті Діани Сара стала президентом Меморіального фонду Діани, принцеси Уельської.

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