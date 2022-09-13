Вони мали спільні захоплення: кого зі своїх невісток королева Єлизавета II любила найбільше

Королева Єлизавета II намагалася дипломатично спілкуватися з усіма своїми невістками. Навіть із трохи дивакуватою принцесою Діаною знаходила спільну мову. Але була в неї і своя улюблениця.

Улюбленим сином королеви вважається принц Ендрю, а ось улюбленою невісткою є Софі, графиня Весекська, дружина молодшого сина принца Едварда.

Софі підтримувала дуже теплі та близькі стосунки з королевою. Дружину принца Едварда часто бачили сидячи на почесному місці поряд з монархинею під час недільних ранкових поїздок до церкви під час відвідин Балморала та Сандрінгема.

Авторка Крістіна Лемб розповіла про свій досвід знайомства з графинею і пояснила, чому дружба Софі з королевою була такою міцною.

Графиня Софі / Фото: Associated Press

Письменниця докладно описала зворушливий момент, коли обличчя Софі "осяялося", коли її запитали про її зв'язок із королевою.

"Я провела кілька днів із Софі в Південному Судані два роки тому, незадовго до того, як через пандемію припинилися поїздки, коли вона відвідала країну, що роздирається війною, в рамках своєї кампанії проти сексуального насильства в умовах конфлікту.

У нас був важкий день, коли ми відвідували тих, хто вижив після жахливих нападів у спекотному, смердючому і переповненому таборі, але її обличчя осяялося, коли я запитала її про королеву і чи правда, що у них були особливо близькі стосунки", — згадує пані Лемб. І Софі сказала у відповідь: "Я так думаю, сподіваюся, що так", пише express.

Графиня Софі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Софі Весекська розділяла пристрасть королеви до військової історії і вони разом могли годинами засиджуватися за вивченням стародавніх документів у Королівських архівах у Віндзорському замку. Взаємній теплоті сприяло і те, що родина Вессекських живе неподалік Віндзорського замку, де жила Її Величність королева після смерті чоловіка Філіпа.

"Під час пандемії, коли обмеження було частково знято, Софі регулярно гуляла з королевою у Великому Віндзорському парку, особливо після смерті принца Філіпа, коли вона стала її "опорою".

Але життя в королівській сім'ї для Софі не завжди було таке чудове.

Графиня Софі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Софі зізналася мені, що це була боротьба, і що спочатку вона не отримувала задоволення від королівських обов'язків, бажаючи взяти на себе заходи, які вона відвідувала, а не просто бути вишнею на торті", як вона висловилася. Але згодом під керівництвом королеви вона навчилася "керувати очікуваннями", - розповідає пані Лемб у статті для The Times.

Ми розповідали і про те, з ким зі своїх невісток дружив і ворогував принц Філіп, чоловік королеви. Софі також була однією з його фавориток.

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