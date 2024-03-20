Вони мали тісний зв'язок: чому герцогиня Софі була улюбленою невісткою королеви Єлизавети II

У дружини принца Едварда – герцогині Софі – був теплий зв'язок із покійною королевою Єлизаветою II. Софі називали улюбленою невісткою монархині.
Захоплення, любов і повагу, які Софі відчувала до Єлизавети II, за її життя важко було не помітити. Королівські спостерігачі завжди говорили, як у королеви сформувалася особлива прихильність до дружини її молодшого сина, принца Едварда.
Інгрід Сьюард, головна редакторка журналу Majesty поміркувала про тісний зв'язок двох жінок і ось що сказала Hello! :
"Софі ніколи не висувала себе вперед. Це була одна з причин, через яку покійна королева так любила її, і, ймовірно, одна з причин, через яку її партнерство з Едвардом має такий успіх. Я ніколи не чула, щоб Софі та Едвард говорили один про одного так, як останнім часом, і було дуже приємно це чути. Вони здаються дуже щирими. Здається, він справді пишається нею і тим, як вона сприйняла те, що означає бути частиною королівської родини, а саме згуртуватися", — каже авторка.
Інгрід мала на увазі нещодавнє інтерв'ю, яке Едвард дав Алану Тітчмаршу на початку цього місяця з нагоди свого 60-річчя, а також публічну промову Софі, під час якої вона назвала Едварда "своїм дорогим чоловіком та своїм другом", коли пара відвідала стадіон для гри у крикет Гедінглі в Лідсі незадовго до ювілею герцога Единбурзького.
До речі, покійний чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп – також дуже любив і поважав свою невістку Софі. А з ким зі своїх невісток він дружив і ворогував, ми вже розповідали у матеріалі.
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