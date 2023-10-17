Вони – майбутні монархи: опубліковано дуже особливе королівське фото

Кадр було зроблено під час святкування 18-річчя данського спадкоємця – принца Крістіана.

Після того, як батько Крістіана – кронпринц Фредерік змінить на данському престолі королеву Маргрете II, сам Крістіан стане першим спадкоємцем трону. Нещодавно під час святкування його дня народження у палаці Крістіансборг було зроблено це фото, на якому Крістіан зазнімкований з чотирма майбутніми королевами.

Принц Крістіан по центру зі своїми батьками кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

Зі сторони його правої руки знаходяться майбутня королева Норвегії Інгрід Олександра, а поряд з нею принцеса Естель, колись вона стане королевою Швеції. Ліворуч від принца знаходяться ті, хто за крок від престолу – це спадкоємиця нідерландського трону – принцеса Катаріна-Амалія та бельгійського – принцеса Єлизавета. Усі четверо дівчат одягнені у вечірні сукні та всі, крім юної Естель у тіарах.

Нагадаємо, раніше в нашому тексті ми докладніше розповідали вам про королівських спадкоємців, яким належить зійти на трон.

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