Вони мають особливий зв'язок: король Чарльз засвітив браслет дружби, який йому подарувала принцеса Шарлотта

Минулого тижня у короля Великої Британії Чарльза було кілька запланованих важливих заходів, які він відвідував із дружиною Каміллою.

Але неодноразово в об'єктиви фотографів потрапляв новий аксесуар на руці монарха — браслет із мотузки, який, найімовірніше, є браслетом дружби.

Спочатку браслет Чарльз засвітив на заході на острові Гернсі, куди прибув із дружиною. Коли король аплодував рукав його піджака і сорочки трохи підвівся і на руці стала помітна червоно-біла нитка.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Вдруге браслет він продемонстрував публіці, коли їхав у кареті на урочисте відкриття парламенту. Монарх підняв руку, щоб привітати підданих і на його зап'ясті знову була ця прикраса. Схоже, що він не знімає браслет.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Дуже схожі браслети дружби носить і 9-річна принцеса Шарлотта – дочка принцеси Кейт та принца Вільяма. Дівчинка нещодавно з'явилася з такими прикрасами на фіналі Вімблдонського турніру. На її руці браслетів було кілька. Тому можна припустити, що саме ончука подарувала таку прикрасу своєму дідусеві.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Також Шарлотта є шанувальницею співачки Тейлор Свіфт і нещодавно разом із батьком ходила на її концерт у Лондоні та зробила селфі з артисткою. Саме це пояснює, чому вона носить такі прикраси та подарувала їх дідусеві. Браслет дружби став тісно асоціюватися зі Свіфт починаючи від 2022 року і пережив сплеск популярності, адже артистка випустила пісню You're on Your Own, Kid, в якій є рядки "Так що роби браслети дружби, живи у моменті". Тепер шанувальники співачки роблять самі браслети, щоб дарувати або обмінюватися ними на її концертах. Не раз із ними на сцену виходила й сама Тейлор.

Такий браслет хоч і простий, але оскільки друзі роблять його самостійно, в нього вкладено багато любові та праці, тому носити його зазвичай прийнято доти, доки він повністю не зноситься і не спаде сам собою. Також під час його одягання можна загадати бажання.

