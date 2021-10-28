Вони мають великі плани: княгиня Шарлін може приєднатися до чоловіка Альбера II у закордонній поїздці

Вони мають великі плани: княгиня Шарлін може приєднатися до чоловіка Альбера II у закордонній поїздці

Князь Альбер II повідомив більше інформації про повернення своєї дружини княгині Шарлін додому до Монако.

Чоловік Шарлін Альбер II в інтерв'ю виданню Point De Vue повідомив, що остання операція, яка відбулася майже три тижні тому, була успішною, і княгиня зможе повернутися додому до національного свята Монако. Національний день Монако припадає на п'ятницю, 19 листопада.

А в коментарі журналу People Альбер II повідомив, що сподівається поїхати із Шарлін до Дубаї у рамках запланованого королівського візиту на Всесвітню виставку Дубая 13 листопада 2021 року. Якщо це відбудеться, це буде перша та довгоочікувана поїздка княжої пари за кордон уперше за довгий час.

Княгиня Шарлін із чоловіком / Associated Press

Альбер II не став говорити, що подорож буде сто відсотків. Він лише сказав, що це є в планах, але фінальне рішення вони ухвалюватимуть в останню хвилину і, ймовірно, прислухатимуться до рекомендацій лікарів.

Раніше Альбер говорив: "Вона в хорошій формі і в кращому настрої. Вона буде тут задовго до 19 листопада". Остання операція, яку зробили Шарлін 8 жовтня, минула успішно і зараз княгиня відновлюється.

Княгиня Шарлін розповіла про свою ситуацію в подкасті перед останньою операцією: "Я приїхала до Південної Африки, щоб займатися деякими проєктами фонду. На той час я вже була не здорова, і в мене була інфекція, з якою я негайно звернулися до лікаря". Як ми вже знаємо, інфекцію Шарлін отримала після процедури синус-ліфтингу, яку робила ще в травні перебуваючи в Монако.

Княгиня Шарлін / Instagram княгині Шарлін

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