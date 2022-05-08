Вони надто багато говорять: Netflix незадоволений принцом Гаррі та Меган Маркл

Як ми вже помітили, Гаррі й Меган люблять, як кажуть, бовкнути зайвого. І це дуже ускладнює їхні стосунки з оточуючими та партнерами.

Цього разу на пару образилися представники Netflix, які заплатили чималі гроші за можливість проникнути в усі таємниці пари та відкрити, хоча б трохи, завісу над взаєминами Гаррі, Меган та королівської родини.

Видання Daily Mail повідомило, що за наявною у них інформацією Netflix дуже незадоволені балакучістю принца Гаррі, який дав інтерв'ю NBC, в якому розповів про свою розмову з королевою.

"Було дуже приємно побачити її. Ми маємо особливі стосунки, ми розмовляємо про ті речі, про які вона не може поговорити ні з ким іншим." – розповів Гаррі конкурентам.

"Netflix були б раді першим коментарям про візит до королеви, — сказав інсайдер, — було реальне роздратування від того, що вони були передані іншому мовнику".

І це не перший випадок, коли найцікавіше розповідається не тому, хто заплатив за це чималі гроші.

У березні минулого року — через місяць після оголошення про угоду з Netflix — Гаррі і Меган дали те гучне інтерв'ю Опре Вінфрі, яке транслювалося мережою CBS.

Гаррі та Меган / Associated Press

Таким чином Netflix платить мільйони, а Гаррі та Меган дають усі свої найкращі інтерв'ю іншим.

Проте вчора ввечері представник Netflix відмовився коментувати претензії, заявивши, що Archewell Productions залишається цінним партнером і вони продовжують спільну роботу над низкою проектів.

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