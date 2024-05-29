Вони не Меган: чому принцеси Беатріс та Євгенія можуть поєднувати роботу та королівські тусовки

Принцеси Беатріс і Євгенія не є членами сім'ї, які працюють на корону, а тому можуть з'являтися на королівських заходах і підтримувати сім'ю, а можуть собі дозволити цього не робити.
Нещодавно під час садової вечірки в Букінгемському палаці сестри приїхали, щоб підтримати свого двоюрідного брата принца Вільяма, який заміщав на заході батька короля Чарльза.
Деякі критики накинулися на принцес, мовляв, чим їхнє життя та діяльність відрізняється від того, чим хотіли займатися в королівській родині Меган і Гаррі і їм цього не дозволили?
Джейн Барр, автор інформаційного бюлетеня "Від Беркшира до Букінгема" пояснює різницю між Сасекськими та Йоркськими. І звертає увагу на кілька ключових моментів, пише express.co.uk.
Принц Гаррі може бути скільки завгодно незадоволеним тим, що його називали "запасним", але він залишається сином короля, тому в королівській родині мав низку зобов'язань. Його двоюрідні сестри – Беатріс та Євгенія – не є прямими спадкоємцями трону, мають постійну роботу та ведуть відносно скромний спосіб життя, а на королівських заходах з'являються для того, щоб підтримати сім'ю.
"Меган не була б задоволена неймовірно тихим або по-справжньому незалежним/некоролівським життям, яким насправді живуть кузени Вільяма та Гаррі. Вільям і Гаррі з народження були особливими членами королівської родини, в той час як їхні двоюрідні брати, хоч і прославлені, звичайно, починали як другорядні члени королівської родини і лише продовжували зникати з поля зору публіки з роками.
Очевидно, що принцеси Беатріс, Євгенія та Зара Тіндалл прийшли на садову вечірку, щоб згуртуватися навколо Вільяма та родини у скрутний момент. А Меган і Гаррі домагалися слави та комерційної вигоди. Тож вести таке життя, як сестри Йоркські, вони ніяк не могли.
"Беатріс та Євгенія мають постійну роботу, а не блискучі високоприбуткові партнерства з гігантськими розважальними корпораціями. Меган же хотіла зберегти свій титул Королівська Високість і стати суперзіркою у своїй сфері на міжнародній арені, повністю відокремленій від контролю корони", — додає експерт.
Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл розкритикували за надто відверті луки, в яких вона з'явилася на заходах під час поїздки до Нігерії.
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