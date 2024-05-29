Вони не Меган: чому принцеси Беатріс та Євгенія можуть поєднувати роботу та королівські тусовки

Принцеси Беатріс і Євгенія не є членами сім'ї, які працюють на корону, а тому можуть з'являтися на королівських заходах і підтримувати сім'ю, а можуть собі дозволити цього не робити.

Нещодавно під час садової вечірки в Букінгемському палаці сестри приїхали, щоб підтримати свого двоюрідного брата принца Вільяма, який заміщав на заході батька короля Чарльза.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Associated Press

Деякі критики накинулися на принцес, мовляв, чим їхнє життя та діяльність відрізняється від того, чим хотіли займатися в королівській родині Меган і Гаррі і їм цього не дозволили?

Джейн Барр, автор інформаційного бюлетеня "Від Беркшира до Букінгема" пояснює різницю між Сасекськими та Йоркськими. І звертає увагу на кілька ключових моментів, пише express.co.uk.

Принц Гаррі може бути скільки завгодно незадоволеним тим, що його називали "запасним", але він залишається сином короля, тому в королівській родині мав низку зобов'язань. Його двоюрідні сестри – Беатріс та Євгенія – не є прямими спадкоємцями трону, мають постійну роботу та ведуть відносно скромний спосіб життя, а на королівських заходах з'являються для того, щоб підтримати сім'ю.

Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото: Associated Press

"Меган не була б задоволена неймовірно тихим або по-справжньому незалежним/некоролівським життям, яким насправді живуть кузени Вільяма та Гаррі. Вільям і Гаррі з народження були особливими членами королівської родини, в той час як їхні двоюрідні брати, хоч і прославлені, звичайно, починали як другорядні члени королівської родини і лише продовжували зникати з поля зору публіки з роками.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Очевидно, що принцеси Беатріс, Євгенія та Зара Тіндалл прийшли на садову вечірку, щоб згуртуватися навколо Вільяма та родини у скрутний момент. А Меган і Гаррі домагалися слави та комерційної вигоди. Тож вести таке життя, як сестри Йоркські, вони ніяк не могли.

Принцеси Євгенія та Беатріс, принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Беатріс та Євгенія мають постійну роботу, а не блискучі високоприбуткові партнерства з гігантськими розважальними корпораціями. Меган же хотіла зберегти свій титул Королівська Високість і стати суперзіркою у своїй сфері на міжнародній арені, повністю відокремленій від контролю корони", — додає експерт.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл розкритикували за надто відверті луки, в яких вона з'явилася на заходах під час поїздки до Нігерії.

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