Вони не справжні: у путінського олігарха знайшли чотири коштовних яйця

Пристрасть кремлівських олігархів до яєць Фаберже, які свого часу як пасхальні подарунки використовувалися членами родини Романових, можна пояснити частково їхніми імперськими амбіціями та одержимістю монархічними ідеями.

Дуже символічно, що російські мільярдери трепетно ставляться до ювелірного будинку Фаберже. Знамениті великодні яйця, які колись належали родині російських імператорів, за різними оцінками, можуть коштувати від $8 до $30 млн. У 2004 році в Нью-Йорку російський олігарх Віктор Вексельберг купив відразу дев'ять яєць Фаберже у родини Форбс, тоді ходили чутки, що угода коштувала йому 150 мільйонів доларів.

Усього яєць було виготовлено близько 50 і збереглося 43, інші були втрачені, що називається "згоріли у вогні революції" і наступної за нею Громадянської війни. Тому знахідка кожного яйця викликає особливий інтерес аукціоністів та поціновувачів ювелірного мистецтва.

Зазвичай, походження таких речей та історію зміни власників можна відстежити. Якщо знахідка тримається в таємниці, цілком можливо, її походження не прозоро або в ньому є кримінальна складова. Але все це, схоже, анітрохи не бентежить російських олігархів, у яких від початку широкомасштабного вторгнення знайшли вже п'ять яєць Фаберже.

Кілька місяців тому, з'явилося повідомлення, що на конфіскованій яхті російського олігарха знайшли дороге яйце Фаберже. Імовірно йшлося про розкішне судно Amadea, власником якого називають Сулеймана Керімова.

І ось нещодавно, як повідомляє Der Spiegel, на віллі мільярдера Алішера Усманова на озері Тегернзее в Баварії, володіння якою олігарх всіляко заперечує, поліція виявила чотири яйця Фаберже.

«Яйце герцогині Мальборо», «Яйце до п'ятнадцятої річниці» та «Яйце з конвалії», яйця Фаберже були колись подані як великодні подарунки членами родини Романових. Колекція з 15 декоративних яєць, дев'ять із яких виготовлені для Романових майстерень Петра Карла Фаберже. / Фото: Associated Press

Представники російського мільярдера, пише The Moscow Times, запевняють, що яйця — не більше ніж сувеніри, куплені бізнесменом для родичів в Узбекистані.

"Яйця Карла Фаберже — зроблені з використанням штучних дорогоцінних каменів сувеніри вартістю кілька тисяч євро. Вони були куплені в Мюнхені як подарунки для друзів і родичів в Узбекистані. Людина, яка чесно і законно заробила велике майно і пожертвувала мільярди на благодійність, може собі собі це дозволити", — сказано у прес-релізі. Загалом прес-служба близького до кремлівського диктатора олігарха, одруженого з олімпійським тренером передбачуваної коханки Володимира Путіна, вважає обшуки та появу публікацій про це в пресі "політичним переслідуванням мецената, який винний лише в тому, що має активи в Росії". "Безпідставні та наклепницькі звинувачення висуваються проти людини, яка завжди забезпечувала чесність і прозорість свого стану, а також ретельність і точність її податкових виплат", — йдеться в повідомленні. Усманов включений до списків санкцій ЄС, США та Великобританії. У квітні він оскаржив санкції у європейському суді. Читайте також: Перехитрив усіх і сплив від санкцій: як Абрамович сховав яхти на 1,2 мільярда доларів у Туреччині Велика чистка: російські чиновники та олігархи гинуть цілими сім'ями за дивних обставин Першу суперяхту російського олігарха продали з аукціону