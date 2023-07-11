Вони не в захваті: Чарльз та Камілла не хочуть переїжджати до Букінгемського палацу

Королева Єлизавета ІІ з дитинства жила в Букінгемському палаці від того самого моменту, як її батько король Георг VI зійшов на престол. Але в останні роки свого правління монархиня переїхала до Віндзорського замку. Її наступник король Чарльз III теж не хоче переїжджати до лондонської резиденції, навіть після того, як її відремонтують.

Букінгемський палац – грандіозна королівська власність, відома на весь світ своїми 775 кімнатами. Кожен турист, який приїжджає до Лондона, прагне подивитися на величну будівлю – головну королівську резиденцію. Однак Букінгемський палац не так приваблює самих членів королівської родини, і ніхто з них не хоче там жити.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла не захотіли переїжджати туди одразу після своєї коронації, пославшись на те, що там планується ремонт, і, схоже, не захочуть переїжджати туди з Кларенс-Хауса після завершення ремонтних робіт.

Як пише express, королева Єлизавета II та принц Філіп не дуже любили це місце. Величезний ремонт вартістю 369 мільйонів фунтів стерлінгів отримав схвалення покійної королеви 2017 року. Завершитися роботи мають 2027 року, коли королю та королеві виповниться по 80 років.

Букінгемський палац / Фото: Associated Press

Справа в тому, що король Чарльз прожив у Кларенс-Хаусі 20 років і облаштував його за допомогою дизайнера інтер'єрів Роберта Кайма. Ця його резиденція дуже затишна і дуже подобається їм із Каміллою. У той час, як Букінгемський палац вважається найменш зручним з усіх королівських будинків, що може пояснити, чому він викликає таку прихильність у членів сім'ї.

Коли мати Чарльза королева Єлизавета II зійшла на престол 1952 року, вона все ще залишалася жити в Кларенс-хаусі, але прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль тоді наполягав на тому, що королева має бути в Букінгемському палаці. Нинішній прем'єр Ріші Сунак навряд чи має такий вплив на 74-річного короля Чарльза і не зможе рекомендувати йому такий переїзд.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

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