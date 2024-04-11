Вони незабаром стануть батьками: 10 цікавих фактів про стосунки принцеси Раджви та принца Хусейна

10 квітня стало відомо, що спадковий принц Хусейн та принцеса Раджва цього літа вперше стануть батьками.

Королівська дитина стане першим онуком королеви Ранії та короля Абдалли II. Ми вирішили пригадати десять цікавих фактів про цю йорданську пару.

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Getty Images

1.Вони познайомилися через шкільного друга принца Хусейна. Про це він розповів в інтерв'ю Vogue Arabia. Він казав, що йому дуже пощастило зустріти таку дівчину, як Раджва.

2. Вони навчалися в університеті в Сполучених Штатах. Принцеса Раджва, що народилася в Саудівській Аравії, отримала ступінь з архітектури в Сіракузькому університеті в Нью-Йорку, а також професійний ступінь у галузі візуальних комунікацій в Інституті дизайну та мерчендайзингу моди в Лос-Анджелесі.

3. Принц Хусейн є випускником Королівської військової академії Сандхерст в Англії та Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

4. У серпні 2022 року пара оголосила про свої заручини, які відбулися в будинку батька принцеси Раджви у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Королева Ранія та король Абдалла II були присутні під час цього урочистого моменту.

Кронпринц Хусейн та його наречена Раджва в день оголошення про заручини / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

5. Весілля спадкового принца Хусейна та Раджви відбулося 1 червня 2023 року стало величезною подією в Аммані. Вони пов'язали себе узами шлюбу на ісламській церемонії в палаці Захран, де 1993 року одружилися батьки принца - королева Ранія і король Абдалла.

6. Після весілля Раджва здобула титул принцеси та Її королівської Високості.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

7. Коли принц Хусейн стане королем Йорданії, його дружина стане новою королевою.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

8. Влітку 2024 року у пари народиться первісток. Про вагітність принцеси Раджви стало відомо через десять місяців після їхнього весілля.

9. Первісток пари стане першим онуком для королеви Ранії та короля Абдалли II. Раніше королева публічно говорила, що дуже чекає на онуків.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

10. Дитина Раджви та Хусейна отримає титул Його/Її Королівської Високості та принца/принцеси.

Читайте також: