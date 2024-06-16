Вони особливі: що відомо про сережки, які принцеса Кейт надягла на парад у Лондоні

Це одна з її улюблених прикрас, адже надягає вона їх на найважливіші події.

15 червня Кетрін, принцеса Уельська, вперше з'явилася на публічному королівському заході від моменту, коли оприлюднила інформацію про своє захворювання. Разом із сім'єю вона відвідала парад Trooping the Color і проїхали у кареті Лондоном.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Того дня до Кейт було особливо багато уваги, але образ вона обрала скромний і, як завжди, дуже елегантний. Дружина спадкового принца одягла білу сукню прямого силуету з бантом на грудях. Це вбрання було від її улюбленого бренду Jenny Packham і його перешили спеціально для цього заходу. У цій же сукні Кейт з'являлася на публіці перед коронацією короля Чарльза у травні 2023 року.

Але також були особливими сережки від бренду Cassandra Goad, які принцеса одягла, адже вони теж були не новинкою. Вперше цю прикрасу вона одягла ще 2018 року на хрещення принца Луї — своєї третьої дитини.

Сережки називаються Cavolfiore і виготовлені з 18-каратного жовтого золота з перлами та діамантами. Під час їхнього створення ювеліри бренду надихалися сицилійськими ринками, повними найкрасивіших стиглих фруктів та овочів, які рясно перевалювалися з кошиків. Вартість прикраси 5620 фунтів стерлінгів (або 6060 доларів).

Сережки принцеси Кейт

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