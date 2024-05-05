Вони переживають пекло: дизайнерка, яка одягає дітей Уельських, висловилася про діагноз принцеси Кейт

Дизайнерка, яка одягає дітей принца та принцеси Уельських, висловила стурбованість ситуацією, з якою зіткнулася їхня родина.

Амая Аррієта, дизайнерка багатьох образів, які протягом років носили діти Кейт та Вільяма – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, розповіла The Telegraph, що була шокована діагнозом Кейт Міддлтон.

"Я зараз убита горем. Я думаю, вони проходять через пекло. Сподіваюся, вони повернуться. Це справді особисте", — цитує слова дизайнерки видання People.

Принцеса Уельська та принц Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Амая трохи розповіла про те, як дізналася, що принцеса Уельська обирає одяг від бренду Amaia London для своїх дітей.

"Вперше я усвідомила, що принц Джордж носить мої речі, коли була в Вейтроузі і побачила його фотографію на обкладинці журналу Hello!. Це був важливий момент, тому що вони приходили до нас, але ніколи не знаєш, чи вони це одягнуть насправді", — Згадує дизайнерка той момент.

Вона продовжувала тісно співпрацювати з нянею дітей сім'ї Марією Терезою Борралло над вбраннями для Джорджа, Шарлотти та Луї, зокрема для таких знаменних подій, про які пише вся преса – весілля, дні народження, важливі сімейні виходи.

"Часто це дуже стислі терміни", — каже вона. "Ми б зробили для них усе... Зрештою діти завжди мають приголомшливий вигляд", — коментує дизайнерка.

Нагадаємо, на опублікованому фото на честь Дня матері в березні, принцеса Шарлотта якраз була заскочена в джинсовій спідниці від Amaia London.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А нещодавно Кейт та Вільям представили нове фото Шарлотти на честь її дев'ятого дня народження. Королівські шанувальники звернули увагу, що принцеса Кейт віддала шану королеві Єлизаветі II на новому фото своєї дочки.

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