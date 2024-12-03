Вони перші: княжа родина Монако представила свою різдвяну листівку

Княже подружжя Монако першим опублікувало свою різдвяну листівку цього року.

Знімок для князя Альбера II, княгині Шарлін та їхніх двох дітей – принца Жака та принцеси Габріелли зробив фотограф Ерік Матон, який знімає всі значні події у монакській князівській родині.

Княгиня Шарлін з'явилася в кадрі у кавовому светрі та коричневих прямих штанях, а також шкіряних чоботях на високих підборах. Волосся її було зібрано в зачіску, а також вона зробила макіяж у теплих відтінках.

Різдвяна листівка княжого подружжя Монако, фото: www.facebook.com/palaismonaco

Її чоловік князь Альбер був у молочно-білому светрі та сорочці під ним, у таких самих відтінках обрала лук і його дочка - принцеса Габріелла. А син принц Жак одягнув джемпер та штани, що підходили до тону вбрання його мами.

Нагадаємо, днями княгиня Шарлін з Альбером II та їхніми дітьми-близнюками запалила різдвяні вогні у Монако. Це щорічний захід, який знаменує початок зимових свят у Монако.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером II та дітьми / Фото: Getty Images

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