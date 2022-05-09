"Вони після нас продовжать розбудовувати країну": Катя Осадча показала своїх синів

"Вони після нас продовжать розбудовувати країну": Катя Осадча показала своїх синів

Ведуча звернулася до всіх матерів війни.

Вчора, 8 травня, у День матері Катя Осадча опублікувала світлини зі своїми синами. На першому фото ведуча зазнімкована із середнім сином Іваном. А на другому знімку – зі старшим Іллею та найменшим Данилом.

Катя Осадча з сином Іваном / Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча з синами Іллею і Данилом / Instagram Каті Осадчої

У щемливому дописі Осадча звернулася до матерів війни.

"Цей День матері особливий - щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами і день, що дає нам надію!

Дорогі мами, МАМИ ВІЙНИ, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба, не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини….

Мами, що бавлять дітей в бомбосховищах, мами, що зараз замість мами і тата, мами, що пішки шли під кулями, мами, що вигадують нові ігри і казки попри внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання - коли ми повернемося додому …

Мами - ви герої!

Де б ви зараз не були, знайте, ваш фронт - це ваші діти. Вони після нас продовжать розбудовувати країну, наша країна потребує нове, розумне, освідчене, виховане покоління і ця місія зараз на плечах мам!

Мами, сил вам і здоров'я! Пам'ятаєте, ми всі по можливості будемо виховувати і не своїх дітей", - написала Катя.

Нагадаємо, раніше ведуча показала малюка, який два місяці провів у бомбосховищі "Азовсталі".

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