"Вони після нас продовжать розбудовувати країну": Катя Осадча показала своїх синів

Ведуча звернулася до всіх матерів війни.
Вчора, 8 травня, у День матері Катя Осадча опублікувала світлини зі своїми синами. На першому фото ведуча зазнімкована із середнім сином Іваном. А на другому знімку – зі старшим Іллею та найменшим Данилом.
У щемливому дописі Осадча звернулася до матерів війни.
"Цей День матері особливий - щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами і день, що дає нам надію!
Дорогі мами, МАМИ ВІЙНИ, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба, не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини….
Мами, що бавлять дітей в бомбосховищах, мами, що зараз замість мами і тата, мами, що пішки шли під кулями, мами, що вигадують нові ігри і казки попри внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання - коли ми повернемося додому …
Мами - ви герої!
Де б ви зараз не були, знайте, ваш фронт - це ваші діти. Вони після нас продовжать розбудовувати країну, наша країна потребує нове, розумне, освідчене, виховане покоління і ця місія зараз на плечах мам!
Мами, сил вам і здоров'я! Пам'ятаєте, ми всі по можливості будемо виховувати і не своїх дітей", - написала Катя.
Нагадаємо, раніше ведуча показала малюка, який два місяці провів у бомбосховищі "Азовсталі".
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