Вони схожі на матір: який вигляд мають дорослі діти Бріжит Макрон - першої леді Франції

Діти першої леді рідко фігурують у пресі чи відвідують із нею заходи, тому пропонуємо подивитися, який вони мають вигляд.

Бріжит Макрон зустріла справжнє кохання вже у дорослому віці і стала першою леді Франції. Її стосунки з Емманюелем Макроном дуже активно обговорювалися, адже у пари велика різниця у віці і він практично ровесник її дітей.

Але до цього бурхливого роману Макрон була одружена з банкіром Андре-Луї Озьєра 14 років. У пари народилося троє дітей: Себастьян, Лоуренс та Тіфен. Вони розлучилися, коли Бріджіт зустріла Еммануеля Макрона.

Себастьян Озьєр

Перша дитина Бріжит і успішний бізнесмен. Одружений на жінці на ім'я Крістель і вони є батьками двох дітей; дівчина на ім'я Камілли і хлопчики Пола. Він воліє триматися осторонь політичного життя.

Себастьян Озьєр / Фото: Associated Press

Тіфен Озьєр

За професією вона юристка і за деякими чутками мала політичні амбіції. Тіфен одружена з Антуаном Шото, гастроентерологом, від якого в неї двоє дітей: Еліза та Орель.

Тіфен Озьєр / Фото: Getty Images

Лоранс Озьєр

Вона була кардіологинею і тривалий час працювала у сфері медицини, але після знайомства з художником Матьє Граффеншттаденом, за якого вийшла заміж 2023 року, відкрила у собі якості художника. Він став її другим чоловіком. Від першого шлюбу вона має трьох дітей.

У своїй творчості Лоранс об'єднала медицину та мистецтво, оскільки малює щось на кшталт клітинного портрета. Її роботи виставляються на виставках Франції та інших країн.

Лоранс Озьєр / Фото: Associated Press

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