Вони такі схожі: колишня дівчина принца Гаррі поділилася милими фото зі своєю мамою

Челсі – колишня дівчина принца Гаррі, а зараз щасливо одружена з директором готельної компанії Bijou Collection Семом Катмор-Скоттом і виховує двох дітей.

Днями Челсі поділилася у своєму Instagram парою дуже ніжних фотографій, на яких зазнімкована зі своєю мамою Беверлі. Мама та дочка неймовірно схожі одна на одну.

Челсі опублікувала пост напередодні Дня матері, який у Британії всвяткують 30 березня. Вони рекламують колекцію ювелірного бренду Деві, що називається Aya, створену до Дня матері.

Челсі Деві та її мама Беверлі / Фото: Instagram Челсі Деві

Челсі мала чудовий вигляд на знімках, одягнена в сині вузькі джинси та вільну білу льняну сорочку. А її мама Беверлі теж мала чудовий вигляд, одягнувши білі лляні шорти та блідо-рожеву блузку.

Шанувальники Челсі не залишили пост без коментарів.

Челсі Деві та її мама Беверлі / Фото: Instagram Челсі Деві

«Це твоя мама? Я думав подруга! Які ви обидві красиві!", "Яка приголомшлива фотографія матері та дочки — ти приголомшлива, Челсі, ти маєш дуже пишатися своїм успіхом. Твої прикраси просто захоплюють дух", - написали деякі з них в Instagram.

Челсі Деві та її мама Беверлі / Фото: Instagram Челсі Деві

Нагадаємо, Челсі та принц Гаррі перебували у стосунках з перервами приблизно від 2004 до 2011 року. Але Деві не хотіла пов'язувати себе обов'язками королівського життя, тому пара розійшлася.

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