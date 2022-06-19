Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вони теж роблять це: королівські особи, яких не лають за те, за що зазвичай критикують Меган Маркл

Дата публікації
Перегляди
636
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вони теж роблять це: королівські особи, яких не лають за те, за що зазвичай критикують Меган Маркл

Меган, герцогиня Сасекська в Аскоті, 2018 рік / Фото: Associated Press

Герцогиня Кейт, графиня Софі Весекська та інші члени британської королівської сім'ї часто взують на світські заходи на кшталт Royal Ascot взуття на підборах.

Дружину принца Гаррі – герцогиню Сассекську Меган за це часто лають. У листопаді 2020 року, наприклад, Меган одягла туфлі-човники на шпильках, коли приїжджала з принцом Гаррі на Національний цвинтар у Лос-Анджелесі, де вони поклали вінок. Про те, що в такому взутті на підборах ходити газоном дуже незручно тоді написали багато хто.

Меган та Гаррі / © Getty Images
Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Але ще коли Меган і Гаррі жили в королівській сім'ї та відвідували королівські кінні перегони в Аскоті 2018 року, герцогиня Сассекська теж з'явилася у взутті на підборах та білій сукні від Givenchy. Однак тоді її образ не критикували.

Меган, герцогиня Сасекська в Аскоті, 2018 рік / © Associated Press
Меган, герцогиня Сасекська в Аскоті, 2018 рік / Фото: Associated Press

Інші члени британської королівської родини, які вже відвідали Royal Ascot цього року, продемонстрували образи у туфлях на підборах. Принцеса Беатріс Йоркська була і в туфлях-човниках, і в босоніжках на шпильках і зі шнурівкою, герцогиня Кембриджська віддала перевагу класичним туфлям, як і графиня Вессекська Софі.

Принцеса Беатріс / © Associated Press
Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press
Принцеса Беатріс / © Associated Press
Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press
Графиня Софі / © Associated Press
Графиня Софі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація