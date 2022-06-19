Вони теж роблять це: королівські особи, яких не лають за те, за що зазвичай критикують Меган Маркл

Вони теж роблять це: королівські особи, яких не лають за те, за що зазвичай критикують Меган Маркл

Герцогиня Кейт, графиня Софі Весекська та інші члени британської королівської сім'ї часто взують на світські заходи на кшталт Royal Ascot взуття на підборах.

Дружину принца Гаррі – герцогиню Сассекську Меган за це часто лають. У листопаді 2020 року, наприклад, Меган одягла туфлі-човники на шпильках, коли приїжджала з принцом Гаррі на Національний цвинтар у Лос-Анджелесі, де вони поклали вінок. Про те, що в такому взутті на підборах ходити газоном дуже незручно тоді написали багато хто.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Але ще коли Меган і Гаррі жили в королівській сім'ї та відвідували королівські кінні перегони в Аскоті 2018 року, герцогиня Сассекська теж з'явилася у взутті на підборах та білій сукні від Givenchy. Однак тоді її образ не критикували.

Меган, герцогиня Сасекська в Аскоті, 2018 рік / Фото: Associated Press

Інші члени британської королівської родини, які вже відвідали Royal Ascot цього року, продемонстрували образи у туфлях на підборах. Принцеса Беатріс Йоркська була і в туфлях-човниках, і в босоніжках на шпильках і зі шнурівкою, герцогиня Кембриджська віддала перевагу класичним туфлям, як і графиня Вессекська Софі.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Графиня Софі / Фото: Associated Press

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