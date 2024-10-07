Вони теж так робили: Чарльза та Каміллу заскочили за жестом, який обожнюють Меган та Гаррі

У звичайному житті короля і королеву не зустрінеш тримаючись за руки.
Але якось майбутнього короля Чарльза та його дружину Каміллу таки зазнімкували за цим заняттям. Це було в день, коли відбулася церемонія прощання з братом Камілли - Марком Шандом, 1 травня 2014 року. Подружжя сфотографували, коли вони залишали церкву Святої Трійці в Стаурпейні, слідуючи за труною брата Камілли, який несподівано помер після падіння і удару головою в Нью-Йорку.
Того дня Камілла була вся у сльозах. Вона одягла чорний костюм у білий квадратний принт, капелюх з пір'ям та перлинний чокер із діамантовою застібкою, а також перлинні сережки. Камілла була заплаканою, а Чарльз, одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку тримав її за руку на публіці. Очевидно, це був прояв підтримки.
Зазначимо, що Меган Маркл і принца Гаррі часто фотографують на публіці тримаючись за руки і навіть критикують за те, що вони демонструють це буквально щоразу, з'являючись десь перед камерами.
Кейт і Вільям Уельські поводяться більш стримано, їх бачили тримаючись за руки наступного дня, після весілля пари. А нещодавно у відео, представленому палацом, в якому Кейт розповіла, що завершила профілактичний курс хіміотерапії, пара знову почала демонструвати більш ніжні почуття публічно.
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