Вони точно приїдуть: названо причину, через яку Меган і Гаррі будуть присутні на коронації

Королівські експерти переконані, що принц Гаррі та Меган Гаррі відвідають коронацію короля Чарльза III та королеви Камілли.
Відомо, що герцог та герцогиня Сассекські отримали запрошення на захід, але ще не підтвердили свою присутність 6 травня 2023 року. Хоча деякі королівські експерти переконані, що вони будуть присутні, і тому є причина.
Репортерка Кінсі Шофілд вважає, що Меган не пропустить цього урочистого дня, коли їй можуть дозволити ще раз з'явитися на публіці в тіарі. Єдиний раз у житті, коли герцогиня Сассекська могла одягнути тіару, був день її весілля з принцом Гаррі 2018 року.
"Минуло багато часу відтоді, як вона носила щось таке, і їм потрібно нагадати світові, що вони пов'язані з королівською сім'єю. Тому що це їхній бізнес, який став їхнім єдиним брендом", - каже кореспондентка, повідомляє express.
Тим часом члени королівської сім'ї роздратовані тим, що Гаррі та Меган заробляють гроші на угодах зі ЗМІ, пов'язаних із їхнім королівським статусом. І, звичайно, немає сумнівів у тому, що коронація – ще один привід для подружжя потім розповісти світові свою версію того, як минула коронація короля Чарльза ІІІ.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Меган і Гаррі хочуть з'явитися на балконі Букінгемського палацу разом із рештою членів сім'ї. І це є чи не єдиною умовою, яку вони ставлять перед королем Чарльзом. Однак, варто зазначити, що пара не перебуває в тому статусі, в якому їм дозволять ставити будь-які умови.
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