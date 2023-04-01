Вони точно приїдуть: названо причину, через яку Меган і Гаррі будуть присутні на коронації

Відомо, що герцог та герцогиня Сассекські отримали запрошення на захід, але ще не підтвердили свою присутність 6 травня 2023 року. Хоча деякі королівські експерти переконані, що вони будуть присутні, і тому є причина.

Репортерка Кінсі Шофілд вважає, що Меган не пропустить цього урочистого дня, коли їй можуть дозволити ще раз з'явитися на публіці в тіарі. Єдиний раз у житті, коли герцогиня Сассекська могла одягнути тіару, був день її весілля з принцом Гаррі 2018 року.

Тіара, яке носила на весіллі Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Минуло багато часу відтоді, як вона носила щось таке, і їм потрібно нагадати світові, що вони пов'язані з королівською сім'єю. Тому що це їхній бізнес, який став їхнім єдиним брендом", - каже кореспондентка, повідомляє express.

Тим часом члени королівської сім'ї роздратовані тим, що Гаррі та Меган заробляють гроші на угодах зі ЗМІ, пов'язаних із їхнім королівським статусом. І, звичайно, немає сумнівів у тому, що коронація – ще один привід для подружжя потім розповісти світові свою версію того, як минула коронація короля Чарльза ІІІ.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Меган і Гаррі хочуть з'явитися на балконі Букінгемського палацу разом із рештою членів сім'ї. І це є чи не єдиною умовою, яку вони ставлять перед королем Чарльзом. Однак, варто зазначити, що пара не перебуває в тому статусі, в якому їм дозволять ставити будь-які умови.

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