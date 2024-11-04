Вони трималися стійко: королеву Летицію та короля Філіпа VI закидали брудом у Пайпорті

Король Філіп VI і королева Летиція відвідали Пайпорту неподалік Валенсії, де сталася повінь, що спричинила загибель людей.
Натовп розгніваних людей, що вижили, після повені в регіоні обкидав брудом монаршу пару, люди вигукували образи на адресу короля Іспанії Філіпа VI та урядовців, яких звинуватили в бездіяльності.
Король і королева приїхали, щоб підтримати людей, але добрий намір перетворився на демонстрацію розчарування з боку іспанців, які не соромилися висловлювати своє невдоволення керуванням надзвичайною ситуацією.
Король Філіп VI намагався донести громадянам, що метою їхнього візиту є на власні очі побачити наслідки трагедії. Але розлючені люди не стримували емоцій, вони кидалися у Філіпа та Летицію брудом, демонструючи своє обурення бездіяльності іспанської влади.
Незважаючи на це королева Летиція демонструвала стійкість, вона співчувала людям, обіймала деяких із них та втішала.
Молодий чоловік, відчувши вразливість королеви в той момент, підійшов і запевнив її, що крики натовпу не були особистим нападом на них. "Справа не у вас, мадам. Це не через вас", — повторив він їй, бажаючи дати зрозуміти, що справжній гнів людей був викликаний політичним управлінням та повільністю допомоги, — пише royalfamily.news.
Після візиту до Пайпорти монарше подружжя мало вирушити до сусіднього міста Чіва, де вони також планували звернутися до постраждалих від повені. Однак через напружену обстановку та за погодженням з місцевою владою та королівським будинком цей візит був зрештою відкладений.
Повідомляється, що під час візиту одного з охоронців королеви Летиції було поранено.
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