Вони трималися стійко: королеву Летицію та короля Філіпа VI закидали брудом у Пайпорті

Король Філіп VI і королева Летиція відвідали Пайпорту неподалік Валенсії, де сталася повінь, що спричинила загибель людей.

Натовп розгніваних людей, що вижили, після повені в регіоні обкидав брудом монаршу пару, люди вигукували образи на адресу короля Іспанії Філіпа VI та урядовців, яких звинуватили в бездіяльності.

Король і королева приїхали, щоб підтримати людей, але добрий намір перетворився на демонстрацію розчарування з боку іспанців, які не соромилися висловлювати своє невдоволення керуванням надзвичайною ситуацією.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI намагався донести громадянам, що метою їхнього візиту є на власні очі побачити наслідки трагедії. Але розлючені люди не стримували емоцій, вони кидалися у Філіпа та Летицію брудом, демонструючи своє обурення бездіяльності іспанської влади.

Незважаючи на це королева Летиція демонструвала стійкість, вона співчувала людям, обіймала деяких із них та втішала.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Молодий чоловік, відчувши вразливість королеви в той момент, підійшов і запевнив її, що крики натовпу не були особистим нападом на них. "Справа не у вас, мадам. Це не через вас", — повторив він їй, бажаючи дати зрозуміти, що справжній гнів людей був викликаний політичним управлінням та повільністю допомоги, — пише royalfamily.news.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Після візиту до Пайпорти монарше подружжя мало вирушити до сусіднього міста Чіва, де вони також планували звернутися до постраждалих від повені. Однак через напружену обстановку та за погодженням з місцевою владою та королівським будинком цей візит був зрештою відкладений.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Повідомляється, що під час візиту одного з охоронців королеви Летиції було поранено.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: