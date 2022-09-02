Вони увійшли до історії: королева Єлизавета II та її п'ятнадцять прем'єр-міністрів

Королева Єлизавета II вже пережила п'ятнадцять прем'єр-міністрів і наступного тижня вітатиме шістнадцятого.
Днями Букінгемський палац оголосив, що Її Величність Єлизавета II не поїде наступного тижня до Лондона, щоб особисто прийняти Бориса Джонсона та його наступника на посаді нового прем'єр-міністра Великої Британії, ім'я якого стане відоме 5 вересня.
Натомість Джонсон і його наступник прибудуть до Балморала, в Шотландії, де традиційно королева проводить свої літні канікули.
Ми вирішили зібрати для вас добірку і пригадати прем'єр-міністрів Великої Британії, які працювали за правління королеви Єлизавети II.
Її першим прем'єр-міністром був легендарний Вінстон Черчілль, який обійняв посаду 26 жовтня 1951 року, коли на троні перебував ще батько Єлизавети – король Георг VI. Коли принцеса стала королевою 6 лютого 1952 року, вона почала виконувати обов'язки свого батька і часто бачитися з Вінстоном. На цьому знімку королева заскочена з Черчіллем 1953 року, разом з нею її діти – принц Чарльз та принцеса Анна.
Другим міністром Єлизавети II був консерватор Ентоні Іден, який обійняв посаду 7 квітня 1955 року. Разом вони зображені в банкетному залі в Лондоні у травні 1956 року.
Після нього був Гарольд Макміллан, який працював від 1957 до 1963 року. А від 1963 до 1964-го цю посаду обіймав Олександр Дуглас-Г'юм.
Від 1964-го до 1970-го міністром був Гарольд Вільсон, на цьому фото його зазнімковано разом з королевою 1969 року.
Від 1970-го до 1974-го працював Едвард Гіт. На цьому знімку датованому 1970-м роком президент Сполучених Штатів Америки Річард Ніксон та його дружина Пет (ліворуч) усміхаються під час зустрічі з прем'єр-міністром Едвардом Гітом та Її Величністю королевою Єлизаветою II.
Від 1974-го до 1976-го прем'єром був Гарольд Вільсон, а з 1976-го і до 1979-го працював Джеймс Каллаган. На цьому знімку його зображено з королевою Єлизаветою II після прибуття до Віндзорського замку на обід.
Від 1979-го і аж до 1990-го року прем'єр-міністром Великої Британії вперше стала жінка — Маргарет Тетчер.
А 1990 року цю посаду очолив Джон Мейджор, який працював наступні три роки до 1997-го.
З 1997-го і на наступні десять років йому на зміну прийшов Тоні Блер. На фото королева Єлизавета II піднімає келих шампанського з прем'єр-міністром Тоні Блером, щоб відсвяткувати Новий рік.
Після Блера 1997-го прийшов Гордон Браун. Він працював до 2010 року. На фото вони з королевою зображені у Лондонському інституті Співдружності, де вона виступила з промовою на відкритті економічної конференції Співдружності.
Від 2010-го до 2016-й прем'єр-міністром був Девід Кемерон. На знімку він та його дружина Саманта Кемерон влаштовують обід у Будинку № 10 для королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького, щоб відсвяткувати 90-річчя герцога на Даунінг-стріт.
Від 2016-го до 2019-й на посаді прем'єр-міністра знову опинилася жінка — Тереза Мей. Ми багато писали про її екстравагантний стиль і ефектні виходи під час прем'єрства.
У липні 2019 року їй на зміну прийшов Борис Джонсон. Політик, який безперечно залишив великий слід у своїй роботі, і, як і колись Вінстон Черчілль робив усе для перемоги у війні, усіляко сприяє тому, щоб Україна здобула перемогу у війні з Росією.
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