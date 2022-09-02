Днями Букінгемський палац оголосив, що Її Величність Єлизавета II не поїде наступного тижня до Лондона, щоб особисто прийняти Бориса Джонсона та його наступника на посаді нового прем'єр-міністра Великої Британії, ім'я якого стане відоме 5 вересня.

Натомість Джонсон і його наступник прибудуть до Балморала, в Шотландії, де традиційно королева проводить свої літні канікули.

Ми вирішили зібрати для вас добірку і пригадати прем'єр-міністрів Великої Британії, які працювали за правління королеви Єлизавети II.

Її першим прем'єр-міністром був легендарний Вінстон Черчілль, який обійняв посаду 26 жовтня 1951 року, коли на троні перебував ще батько Єлизавети – король Георг VI. Коли принцеса стала королевою 6 лютого 1952 року, вона почала виконувати обов'язки свого батька і часто бачитися з Вінстоном. На цьому знімку королева заскочена з Черчіллем 1953 року, разом з нею її діти – принц Чарльз та принцеса Анна.

Королева Єлизавета II та Вінстон Черчілль / Фото: Getty Images

Другим міністром Єлизавети II був консерватор Ентоні Іден, який обійняв посаду 7 квітня 1955 року. Разом вони зображені в банкетному залі в Лондоні у травні 1956 року.

Ентоні Іден та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Після нього був Гарольд Макміллан, який працював від 1957 до 1963 року. А від 1963 до 1964-го цю посаду обіймав Олександр Дуглас-Г'юм.

Від 1964-го до 1970-го міністром був Гарольд Вільсон, на цьому фото його зазнімковано разом з королевою 1969 року.

Гарольд Вільсон та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Від 1970-го до 1974-го працював Едвард Гіт. На цьому знімку датованому 1970-м роком президент Сполучених Штатів Америки Річард Ніксон та його дружина Пет (ліворуч) усміхаються під час зустрічі з прем'єр-міністром Едвардом Гітом та Її Величністю королевою Єлизаветою II.

Едвард Гіт та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Від 1974-го до 1976-го прем'єром був Гарольд Вільсон, а з 1976-го і до 1979-го працював Джеймс Каллаган. На цьому знімку його зображено з королевою Єлизаветою II після прибуття до Віндзорського замку на обід.

Джеймс Каллаган та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Від 1979-го і аж до 1990-го року прем'єр-міністром Великої Британії вперше стала жінка — Маргарет Тетчер.

Маргарет Тетчер та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А 1990 року цю посаду очолив Джон Мейджор, який працював наступні три роки до 1997-го.

З 1997-го і на наступні десять років йому на зміну прийшов Тоні Блер. На фото королева Єлизавета II піднімає келих шампанського з прем'єр-міністром Тоні Блером, щоб відсвяткувати Новий рік.

Королева Єлизавета II та Тоні Блер / Фото: Getty Images

Після Блера 1997-го прийшов Гордон Браун. Він працював до 2010 року. На фото вони з королевою зображені у Лондонському інституті Співдружності, де вона виступила з промовою на відкритті економічної конференції Співдружності.

Королева Єлизавета II та Гордон Браун / Фото: Getty Images

Від 2010-го до 2016-й прем'єр-міністром був Девід Кемерон. На знімку він та його дружина Саманта Кемерон влаштовують обід у Будинку № 10 для королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького, щоб відсвяткувати 90-річчя герцога на Даунінг-стріт.

Королева Єлизавета II та Девід Кемерон / Фото: Getty Images

Від 2016-го до 2019-й на посаді прем'єр-міністра знову опинилася жінка — Тереза Мей. Ми багато писали про її екстравагантний стиль і ефектні виходи під час прем'єрства.

Тереза Мей та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У липні 2019 року їй на зміну прийшов Борис Джонсон. Політик, який безперечно залишив великий слід у своїй роботі, і, як і колись Вінстон Черчілль робив усе для перемоги у війні, усіляко сприяє тому, щоб Україна здобула перемогу у війні з Росією.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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