Вони в сотні найвпливовіших: Гаррі і Меган захейтили підписники журналу TIME

Сьогодні, в день народження принца Гаррі, журнал TIME опублікував фотографію принца і його дружини на своїй обкладинці.

Як повідомляє видання, Гаррі і Меган потрапили до сотні найвпливовіших людей за версією журналу. На фото герцог Сассекський зображений в чорній кофті-поло і чорних штанях, на його зап'ясті кілька браслетів, він присів трохи позаду своєї дружини Меган. Герцогиня Сассекська в білій сорочці і штанах з високою талією, у неї новий відтінок волосся, каштановий і пишні локони злегка накручені кучерями. На обличчі у герцогині насичений макіяж з акцентом на очі, на зап'ясті — золотий браслет і кілька каблучок на пальцях.

"У світі, де у всіх є думка про людей, яких вони не знають, герцог і герцогиня співчутливі до людей, яких вони не знають. Вони не просто висловлюють думку. Вони біжать на зустріч боротьбі", — пише @chefjoseandres.

Як символічно, що звістка про це з'явилася в ЗМІ саме сьогодні, в день народження герцога Сассекського.

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Підписники журналу, втім, не згодні з думкою редакції та автора підпису. "Бігти назустріч боротьбі"? Подобається закликати до більшого захисту клімату, постійно літаючи на приватних літаках? Або заклики до усамітнення, коли говорять про свою сім'ю 24 години на добу, 7 днів на тиждень?","Вибачте, до якої саме боротьбі вони прагнуть?","Вони хочуть приватності, як ви посміли з ними так вчинити","Рівень рейтингу TIME впав до нового мінімуму!","Це жахливо відфотошоплене фото", — пишуть фоловери.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

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Поцілунки Меган і Гаррі (7 фото)

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