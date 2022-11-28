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"Вони вже почали вірити у свої історії": пес Патрон поглузував із російських пропагандистських програм

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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549
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"Вони вже почали вірити у свої історії": пес Патрон поглузував із російських пропагандистських програм

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Відомий пес-сапер також дав корисні поради українцям у ці важні часи війни.

Пес Патрон опублікував в Instagram свою нову кумедну світлину, де він висолопив язика і кривиться. Це його реакція на контент російських пропагандистських програм, які, як завжди, говорять дурню та брешуть.

Пес Патрон / © Instagram пса Патрона
Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Коли подивився уривки пропагандистських "аналітичних" програм. Я інколи думаю, що вони додадуть вкінці "та ми жартуємо, самі розуміємо, що це брєд". Але вже 9 місяць таке не відбувається, і вони реально вже почали вірити у свої історії.

Під Різдво зустрічайте:

  • Як Бог створив окремо брєдсію і чому вона обрана;
  • За що Іуда так любить український народ і чим вони схожі;
  • Топ-10 фактів безсмертя попів МПЦ", - написав із іронією Патрон.

Собака також дав корисні поради українцям у ці важні часи війни. Він радить запастися необхідним у разі блекауту та допомогти самотнім і людям похилого віку.

"Дуже прошу сьогодні зібрати теплі речі і піти купити продуктів на кілька днів. Сірники/свічки, зарядити павербенки (чи як то пишеться). А ще піти по квартирам/будинкам самотніх чи літніх людей і спитати що їм потрібно. Всім смішний лизь. Такий же смішний, як правда роспропагандистів", - зазначила чотирилапа зірка.

Нагадаємо, раніше Патрон показав фото з прогулянки парком.

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Дата публікації
Перегляди
549
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