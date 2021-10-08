Вони вже розлучені: згадуємо королівське весілля сина принцеси Маргарет з Сереною Стенгоуп

Вони вже розлучені: згадуємо королівське весілля сина принцеси Маргарет з Сереною Стенгоуп

Цього дня 28 років тому відбулося весілля сина принцеси Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонса — Девіда Армстронг Джонса.

8 жовтня 1993 року Девід Армстронг-Джонс обвінчався з Сереною Алейна Стенгоуп в церкві Святої Маргарити, в Вестмінстері. На заході були присутні 650 гостей, зокрема Діана, принцеса Уельська, Елтон Джон, Джеррі Голл.

Весілля Девіда Армстронг-Джонса, сина принцеси Маргарет з Сереною Алейн Стенгоуп / Getty Images

Наречена була в сукні, створеній Брюсом Роббінсоном, яке дуже нагадувало весільне вбрання самої принцеси Маргарет, чиїм автором був Норман Гартнелл.

Принцеса Маргарет в день свого весілля / Getty Images

У шлюбі у пари народилося двоє дітей: Чарльз Патрік Ініго Армстронг-Джонс і Маргарита Елізабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс. Від 2000 до 2002 року Сноудон, його дружина і діти жили в Кенсінгтонському палаці зі своєю матір'ю, принцесою Маргарет, поки вона не померла 2002 року.

2011 року дочка Сноудона, Маргарита Армстронг-Джонс, була подружкою нареченої на весіллі принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Весілля Девіда Армстронг-Джонса, сина принцеси Маргарет з Сереною Алейн Стенгоуп / Getty Images

У лютому 2020 року стало відомо, що 58-річний Девід Армстронг-Джонс, розлучається з дружиною Сереною після 26 років спільного життя. Тоді було випущено заяву, в якій йшлося: "Граф і графиня Сноудон дійшли згоди з приводу того, що шлюб повинен підійти до кінця і що їм потрібно розлучитися. Вони просять про те, щоб преса поважала приватне життя їхньої сім'ї".

Весілля Девіда Армстронг-Джонса, сина принцеси Маргарет з Сереною Алейн Стенгоуп / Getty Images

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