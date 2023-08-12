Вони як і всі: королева Летиція з чоловіком та двома дочками сходила на фільм "Барбі"

Вже кілька тижнів фільм "Барбі", режисерки Грети Гервіг, підкорює світ. У прокаті картина зібрала понад 1,06 млрд доларів, ставши таким чином 2-м касовим проєктом 2023 року і найкасовішим в історії фільмом, який зняла режисерка-жінка. Також фільм наразі став 41-м у списку найкасовіших за всю історію кінематографу.

Подивитися нашумілу картину вирішила й іспанська королівська родина. Королеву Летиція, короля Філіпа VI та їхніх двох дочок Леонор та Софію помітили біля кінотеатру Cineciutat на Пальма-де-Майорка. Також з ними була і 84-річна королева Софія – мама Філіпа. На курорті родина перебуває поки тривають літні канікули.

Королева Летиція вирішила не підтримувати світовий флешмоб і пішла на фільм не в рожевому, що насправді трохи розчарувало, адже суконь у цьому кольорі у Її Величності дуже багато і вона в них має дивовишний вигляд. Натомість Летиція зробила ставку на комфорт і одягла вбрання у піжамному стилі, оскільки на ній були блакитні шовкові штани та оверсайз сорочка білого кольору від іспанського бренду TCN. Лук вона доповнила шкіряною білою сумкою на довгому ремінці від Ansa per Ansa Menorca та коричневими босоніжками від RIA Menorca.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Волосся королева просто розпустила, зробила легкий макіяж, який підкреслював її бронзову засмагу, а також одягла у вуха сережки-кільця.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи іспанської королеви Летиції (24 фото)