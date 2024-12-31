Вони як сестри: Амелія та Еліза Спенсери запостили фото з мамою-красунею

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери позували поряд зі своєю матір'ю, Вікторією на рідкісній родинній фотографії.

Сестри поділилися в Instagram рідкісним сімейним моментом із матір'ю – 59-річною Вікторією Ейткен, на честь дня народження їхньої сестри леді Кітті Спенсер.

Фотографія, розміщена в Instagram Stories леді Амелії в її акаунті Instagram, на ній тріо позує на тлі зкрасивого заходу сонця на пляжі.

"Сім'я вшановує тебе @kitty.spencer", — маючи на увазі, що мама та сестри вітають леді Кітті з її 34-річчя, яке вона відсвяткувала 28 грудня.

Леді Амелія та Еліза Спенсери зі своєю мамою Вікторією Ейткен / Фото: Instagram леді Амелії Спенсер

Нагадаємо, тим часом Кітті Спенсер поділилася зі своїми підписниками у соцмережах фотографіями та показала, як підросла її дочка Афіна, яка на одному зі знімків просто маленька копія принцеси Шарлотти Уельської.

Кітті Спенсер з дочкою Афіною / Фото: Instagram Леді Кітті Спенсер

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