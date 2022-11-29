Вони їй зобов'язані: стало відомо, як королева Єлизавета II ставилася до Меган та Гаррі після їхнього переїзду до США

Королева Єлизавета II дуже любила свого онука принца Гаррі, але побоювалася, що він надто закоханий у Меган Маркл, коли та з'явилася в його житті.

У новій біографії Джайлса Брандрета "Елізабет: інтимний портрет", опублікованій ексклюзивно Mail on Sunday, розповідається, як монархиня була в захваті від нового поповнення у Фірмі, пише express.co.uk.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Гаррі та Меган вперше з'явилися разом на публіці 2016 року під час "Ігор Нескорених", саме тоді публіці стало відомо про те, що серце принца зайняте.

Швидкоплинний роман пари завершився грандіозним весіллям у Віндзорському замку 2018 року, а 2020-го вони несподівано заявили, що хочуть скласти з себе королівські обов'язки та переїхати з Британії спочатку до Канади, а потім і до США.

Король Чарльз III, принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що пара, здавалося б, віддаляється, королівський інсайдер Джайлс Брандрет пише, що королева зберігала щирий ентузіазм по відношенню до Гаррі і Меган протягом всього їхнього перебування на королівській службі і поза нею, більше піклуючись про благополуччя свого онука, ніж про "Телевізійні нісенітниці" в інтерв'ю Опри Вінфрі.

Також у книжці пишеться, що принц Філіп, чоловік королеви, не вітав рішення Меган і Гаррі залишити Велику Британію та королівську службу заради нового життя в Каліфорнії. Але навіть після їхнього переїзду та всіх тих інтерв'ю, які Меган і Гаррі дали журналістам, розкривши деякі подробиці свого життя в королівській родині, Єлизавета II продовжувала надавати підтримку парі.

Меган і Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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