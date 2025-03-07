Вони знову в кадрі: Меган Маркл показала, який вигляд мають її підрослі діти — Арчі та Лілі

Все завдяки новому шоу герцогині Сассекської, яке вийшло на Netflix та називається "З любов'ю, Меган".

Дружина принца Гаррі запостила кілька нових кадрів у своєму Instagram і на них потрапили 5-річний Арчі та 3-річна Лілібет.

Меган із сином Арчі / Фото: Instagram Меган Маркл

"Коли приготування печива з відбитками пальців удома стає сімейною справою! Дякую @_heartmom_ та @clarewaightkeller за любов та додаткову пару рук! ❤️", — підписала відео герцогиня.

Це не вперше діти Меган з'являються у кадрі. І хоча обличчям Арчі та Лілі Меган так само воліє не показувати, вона регулярно публікує моменти зі свого шоу, на яких є її діти, знаючи, що публіка дуже хоче побачити, який вигляд мають спадкоємці принца Гаррі та онуки принцеси Діани та короля Чарльза.

Дочка Меган — Лілібет / Фото: Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що знаменитий британський шефкухар розкритикував шоу Меган та пояснив причину своєї критики.

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