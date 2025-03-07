Вони знову в кадрі: Меган Маркл показала, який вигляд мають її підрослі діти — Арчі та Лілі

Меган Маркл вирішила показувати своїх дітей шанувальникам регулярно.
Все завдяки новому шоу герцогині Сассекської, яке вийшло на Netflix та називається "З любов'ю, Меган".
Дружина принца Гаррі запостила кілька нових кадрів у своєму Instagram і на них потрапили 5-річний Арчі та 3-річна Лілібет.
"Коли приготування печива з відбитками пальців удома стає сімейною справою! Дякую @_heartmom_ та @clarewaightkeller за любов та додаткову пару рук! ❤️", — підписала відео герцогиня.
Це не вперше діти Меган з'являються у кадрі. І хоча обличчям Арчі та Лілі Меган так само воліє не показувати, вона регулярно публікує моменти зі свого шоу, на яких є її діти, знаючи, що публіка дуже хоче побачити, який вигляд мають спадкоємці принца Гаррі та онуки принцеси Діани та короля Чарльза.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що знаменитий британський шефкухар розкритикував шоу Меган та пояснив причину своєї критики.
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