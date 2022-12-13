Вони зруйнують монархію: вийшов другий трейлер фільму "Меган і Гаррі", і публіка шокована

Стримінговий сервіс Netflix випустив другий трейлер фільму "Меган і Гаррі". Це правдива з погляду пари історія, саме те, що вони хотіли розповісти публіці.
Ми вже розповідали про п'ять головних одкровень із перших трьох серій документального фільму "Меган і Гаррі". У наступних трьох серіях, які вийдуть 15 грудня, нам покажуть ще більше "гарячих" моментів, пов'язаних із життям Сассекських у британській королівській родині.
Вже зараз експерти стурбовані виходом фільму та називають це справжньою ескалацією конфлікту між Сассекськими та палацом. А британські парламентарі готові голосувати за закон, який дозволить королю Чарльзу позбавити Гаррі та Меган титулів Сассекських, якими, на думку багатьох, пара торгує.
У другому трейлері принц Гаррі каже: "Вони були щасливі збрехати, щоб захистити принца Вільяма", але трейлер не дає зрозуміти глядачеві, що конкретно має на увазі Гаррі, говорячи про свого брата та королівську родину.
У другій частині фільму основна увага приділяється рішенню пари відмовитися від роботи в королівській родині. Ролик починається зі слів Гаррі: "Цікаво, що б із нами трапилося, якби ми не пішли, коли ми це зробили". Далі каже Меган: "Нашу охорону відмінили, всі у світі знали, де ми". Гаррі додає: "Я сказав: "Нам треба вибратися звідси". А Меган додає: "Мене не кинули на поживу вовкам, мене згодовували вовкам".
Після цього принц Гаррі каже, що для того, щоб перейти до наступного розділу, їм потрібно було завершити перший. Що вони і зробили. А Меган додає, що це рішення допомогло їм створити той дім, про який вони завжди мріяли. "Мені завжди здавалося, що за цей бій варто боротися", — підбиває підсумок принц Гаррі.
Також пара показала нові фотографії з особистого архіву, численні знімки з дітьми та відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Кадри зроблено в їхньому будинку в Каліфорнії, в котеджі Фрогмор у Віндзорі, на прогулянках та в саду.
Король Чарльз III поки що ніяк не коментував фільм свого молодшого сина і невістки. Але численні королівські кореспонденти, експерти та журналісти наполегливо рекомендують монарху позбавити пару всіх можливих титулів та зв'язків із королівською родиною. Інакше вони знищать монархію.
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