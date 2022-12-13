Вони зруйнують монархію: вийшов другий трейлер фільму "Меган і Гаррі", і публіка шокована

Стримінговий сервіс Netflix випустив другий трейлер фільму "Меган і Гаррі". Це правдива з погляду пари історія, саме те, що вони хотіли розповісти публіці.

Ми вже розповідали про п'ять головних одкровень із перших трьох серій документального фільму "Меган і Гаррі". У наступних трьох серіях, які вийдуть 15 грудня, нам покажуть ще більше "гарячих" моментів, пов'язаних із життям Сассекських у британській королівській родині.

Меган і Гаррі, кадри з трейлера Netflix

Вже зараз експерти стурбовані виходом фільму та називають це справжньою ескалацією конфлікту між Сассекськими та палацом. А британські парламентарі готові голосувати за закон, який дозволить королю Чарльзу позбавити Гаррі та Меган титулів Сассекських, якими, на думку багатьох, пара торгує.

У другому трейлері принц Гаррі каже: "Вони були щасливі збрехати, щоб захистити принца Вільяма", але трейлер не дає зрозуміти глядачеві, що конкретно має на увазі Гаррі, говорячи про свого брата та королівську родину.

Принци Гаррі та Вільям / Фото: Associated Press

У другій частині фільму основна увага приділяється рішенню пари відмовитися від роботи в королівській родині. Ролик починається зі слів Гаррі: "Цікаво, що б із нами трапилося, якби ми не пішли, коли ми це зробили". Далі каже Меган: "Нашу охорону відмінили, всі у світі знали, де ми". Гаррі додає: "Я сказав: "Нам треба вибратися звідси". А Меган додає: "Мене не кинули на поживу вовкам, мене згодовували вовкам".

Меган, герцогиня Сасекська, принц Гаррі / Фото: Getty Images

Після цього принц Гаррі каже, що для того, щоб перейти до наступного розділу, їм потрібно було завершити перший. Що вони і зробили. А Меган додає, що це рішення допомогло їм створити той дім, про який вони завжди мріяли. "Мені завжди здавалося, що за цей бій варто боротися", — підбиває підсумок принц Гаррі.

Також пара показала нові фотографії з особистого архіву, численні знімки з дітьми та відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Кадри зроблено в їхньому будинку в Каліфорнії, в котеджі Фрогмор у Віндзорі, на прогулянках та в саду.

Король Чарльз III поки що ніяк не коментував фільм свого молодшого сина і невістки. Але численні королівські кореспонденти, експерти та журналісти наполегливо рекомендують монарху позбавити пару всіх можливих титулів та зв'язків із королівською родиною. Інакше вони знищать монархію.

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