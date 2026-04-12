Вони були дуже близькі: як принц Гаррі називав принцесу Кейт на початку їхнього знайомства

Принцеса Кейт та принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Герцог Сассекський описав їхню першу зустріч у своїх мемуарах «Запасний», що вийшли 2023 року.

Хоча конфлікт між принцом Гаррі і принцом Вільямом, що триває, безсумнівно, охолодив відносини між молодшим братом і його невісткою Кейт Міддлтон, більшість шанувальників королівської родини пам'ятають часи, коли ця трійця була надзвичайно близька.

Принц Гаррі, принц Вільям та Кейт Міддлтон, 2007 рік / © Associated Press

Справді, не так давно Гаррі називав принцесу Уельську «старшою сестрою, якої у нього ніколи не було». А король Чарльз називає Кейт своєю «дочкою, якої в нього ніколи не було».

Реклама

Вони познайомилися ще на початку 2000-х, коли Вільям та Кейт були закохані одне в одного і навчалися у Сент-Ендрюському університеті. Пізніше Гаррі згадував момент знайомства з майбутньою дружиною свого брата у своїх мемуарах, відзначаючи, що вона йому «сподобалася» і що її можна описати трьома простими словами: безтурботна, мила і добра, посилається на книжку принца журнал instyle.

Принц Вільям, принцеса Кейт та принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі також писав про те, як йому подобалося смішити Кейт і як він знаходив спільну мову з її «прихованою від сторонніх очей кумедною стороною». А коли Вільям та Кейт одружилися 29 квітня 2011 року, герцог Сассекський, як повідомляється, був радий, що вона назавжди буде поруч із Вільямом і що вона добре підходить його старшому братові.

Шкода, що 2017 року відносини між братими стали псуватися після того, як принц Гаррі привів у сім'ю свою майбутню дружину Меган Маркл. Нині брати та їхні сім'ї зовсім не спілкуються.